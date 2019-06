Špekulovalo sa o hviezde Hry o tróny, lenže... Slávneho hrdinu bude hrať tento fešák

O tom, že je favoritom na túto úlohu, sa špekulovalo už dlhšie. K ďalším hercom spomínaným v tejto súvislosti patrili napríklad Jack O’Connell, Kit Harrington (preslávil sa úlohou Jona Snowa v Hre o tróny), Aaron Taylor-Johnson, Richard Madden či Armie Hammer. Snímku The Batman bude režírovať americký filmár Matt Reeves a premiéra v USA je naplánovaná na 25. júna 2021.

Robert Pattinson, celým menom Robert Douglas Thomas Pattinson, na seba upozornil ako Cedric Diggory vo filme Harry Potter a Ohnivá čaša z roku 2005. Skutočne sa však preslávil až ako upír Edward Cullen z päťdielnej série filmových adaptácií romantickej ságy Twilight (2008 - 2012).

Zahral si aj v romantickej dráme Nezabudni na mňa (2010), na ktorej spolupracoval aj ako výkonný producent, či filmoch Voda pre slony (2011), Miláčik (2012), Cosmopolis (2012), Mapy ku hviezdam (2014), Tulák (2014), The Childhood of a Leader (2015), Queen of the Desert (2015), Life (2015) alebo Stratené mesto Z (2016).