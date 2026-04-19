Večer plný prekvapení pripravil o postup ďalší pár: Kto vypadol v 7. kole Let’s Dance?

BRATISLAVA - Siedmy večer tanečnej šou prináša okrem tanečných súbojov jedno veľké prekvapenie. Budeme svedkami niečoho, čo podľa tvorcov nemá v histórii Let´s Dance obdobu.
Tanečný parket sa dnes večer rozžiaril v siedmom tanečnom kole Let´s Dance. Moderátori šou Jana Kovalčíkova a Adam Bardy privítali prítomných divákov, pri televíznych obrazovkách a porotu odjhalili súťažiacim veľké tajomstvo. Obzrejmili to, čo si jednotlivé páry počas večera zatancujú.
Ako prvý tanečný pár sa predstavili Nela Pocisková a Filip Kucman so štandardným tancom - quickstepom. Nela mala na seba metalické modré šaty, ktoré jej mimoriadne pristali. Za svoj výkon si od tanečnej sály zaslúžili standing ovation. "Ja som si to užívala najviac, lebo nevieš či sa to už zopakuje," povedala po vystúpení Nela. Na rad prišla porota. "Myslím si, že to bolo rytmicky pevné, ale tá voľnosť mi tam trošku chýbala, ale dobrý začiatok," povedala porotkyňa Laura Arcolin. "Výborný úvod, skvelé číslo," dodal porotca Ján Ďurovčík. Za svoj výkon si od poroty vyslúžili 30 bodov.
Po vystúpení Nely a Filipa, moderátor Bardy namiesto ohlásenia ďalšieho tanečného páru, si dal zavolať všetky súťažiacich a oznámil im veľmi šokujúcu informáciu. Tanečníci mali tancovať súboj v cha chi. "Všetko bude inak. Každý pár po svojom prvom tanci dostane 60 minút na to, aby si v kostymérni vybral kostým a v zákulisí pripravil tanec s úplne novou choreografiou," povedal šokujúco Bardy.
Tým, že Nela a Filip odtancovali ako prví, tak zisťovali, čo budú tancovať. V tanečnej sále dali štyrom divákom štyri obálky a z nich si mali vybrať jednu. V každej obálke sa nachádza iný tanec. Slovo dostala Nela: "Tá pani má modré šaty, tak my sme spojené." V obálke sa nacházal nápis tango. Nelin výraz tváre však vôbec nevyzeral nadšene, skôr šokujúco.
Ako druhý tanečný pár sa predstavili Zuzana Porubjaková a Matyáš Adamec s tangom. Po spoločnom vystúpení Zuzka prezradila, že si myslela, že tanec nedokončia. "Úplne mám roztrhané pančušky, ďakujem, že sme to dotancovali, ale dotancovali sme," povedala Zuzka, ktorá spolu s Matyášom sa počas tancovania zasekli. "Neuveriteľné, že ste to takto dotancovali," povedala na výkon porotkyňa Arcolin. Od ostatnej poroty si vyslúžili taktiež samé superlatívy, kde dokonca bola od Arcolin udelená prvá desiatka. Tento tanečný pár si svoj druhý tanec vyberal od porotcov. Všetci štyria mali v rukách obálky. "To nemôže byť nikto iný ako Jano," povedal Matyáš. V obálke sa ukrýval spoločenský štandardný tanec slowfox.