Trpké priznanie hviezdy Ruže pre nevestu: Bojuje s bulímiou!

PRAHA - V českej verzii šou Ruža pre nevestu bojovala o lásku Míru Dubovického. Vo finále si však namiesto nej vybral exotickú Sarah. Reč je o Stelle Tesaříkovej, ktorá bola pre mnohých favoritkou na víťazstvo. Vzťah si zo šou napokon neodniesla, ale... Vrátila sa jej bulímia!
Stella Tesaříková si svojim pôsobením v českej verzii šou Ruža pre nevestu - Bachelor, získala veľké množstvo priaznivcov. Tých zaujala nielen svojim príjemným vystupovaním, ale aj krásou. Mnohým dokonca pripomínala hviezdnu topmodelku Cindy Crawford. V uplynulých dňoch sa kráska objavila na akcii Miss Czech Republic, a tak mnohých zaujímalo, či neplánuje skúsiť šťastie v tejto súťaži.
No tmavovláska svojou odpoveďou prekvapila. Po reality šou sa jej totiž opäť spustila porucha príjmu potravy - bulímia. „Vrátilo sa mi to. Mala sompocit, že je to za mnou, ale bohužiaľ, keď príde psychická zmena, tak sa to vracia. Je to bohužiaľ späť,“ povedala portálu Super.cz Stella. „V Bachelorovi som problém nemala. Ale po návrate som sa sťahovala do Prahy, menila som prostredie, prácu, odišla som od rodiny. Bolo toho toľko, že sa tomu v mojom prípade nedalo vyhnúť,“ priznala.
No a práve toto je dôvod, prečo by sa do súťaže krásy neprihlásila... Aspoň nie teraz. „Bojujem s bulímiou, snažím sa z toho dostať. Vo chvíli, kedy sa dostanem z problémov s jedlom, tak by som do toho išla, uvažovala by som nad tým. Sama by som to chcela skúsiť, ale musím byť psychicky v pohode, aby som do otho mohla dať všetko,“ dodala Stella.