PRIZNANIE Belešovej po 21 rokoch života s JAPONCOM: Toto na ňom NEZNÁŠA!

Pred pár dňami sa slovenská herečka Oľga Belešová ukázala na premiére nového filmového počinu od režiséra Viktora Csudaia s názvom Tak zle, ako sa len dá. Žiaľ slávnostná premiéra vyšla na vskutku smutný dátum, keď herecký svet navždy opustil umelec Daniel Heriban (†43), na ktorého si v našom rozhovore tiež zaspomínala.

Okrem toho sme však rozobrali aj veselšiu tému, a to jej dlhoročný manželský zväzok s japonským novinárom Masahikom Shirakim. Umelkyňa nám o ich vzťahu prezradila viac a dokonca priznala aj to, čo na ňom neznáša a čo ju vyslovene otravuje.

Najskôr hovorila len v superlatívoch, no potom to prišlo. „Málo je flexibilný. On je taký zameraný na určitú vec,“ poznamenala Oľga a hneď nám uviedla aj príklad, ako sa jeho negatívum prejavuje. „Keď sa povie, že ideme do pizzérie, tak ideme do pizzérie a ja nemôžem odbočiť, že tu som si spomenula, že si potrebujem v drogérii kúpiť krém na ruky... tak to nemôžem urobiť, to už je naštvaný,“ vžila sa herečka do rozprávania o svojom manželovi.

Ako umelkyňu ju toto jeho správanie obmedzuje najmä v tom, že vzhľadom k svojej práci sa jej program často mení z hodiny na hodinu. „Môj život je taký, že prichádzajú rozličné zmeny v pláne a keď k tomu príde, tak musím preorientovať celé dohody, ktoré sme sa dohodli. No tak to sa mu nepáči a už dopredu viem, že bude frflať. Tak toto býva pre mňa také otravné,“ dodala Oľga pre Topky.sk.

Napriek tomu ich láska stále pretrváva. Čo je ich kľúčom k dlhodobému vzťahu, sa dozviete v našom rozhovore vyššie.