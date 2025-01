Kto z nich má pravdu?! Šokujúce slová Vráblicovej exmanžela po ROZVODE: Prekvapilo ma, že...

Viktor Nižník (Zdroj: Facebook V.N.)

Herečka Lucia Vráblicová tvorila pár s Viktorom Nižníkom dlhých 24 rokov, z toho takmer 22 rokov boli manželmi. Rozvod prišiel ako blesk z jasného neba a umelkyňa neskrývala z takéhoto konca vzťahu obrovské sklamanie. „Veľmi ma to mrzí, pretože je to 24 rokov života, ktorý sme spolu prežili. Niekde sa stala chyba, nechcem sa v tom viac vŕtať," povedala v minulosti. Herečka má z manželského vzťahu syna Benjamína, z ktorého je dnes dospelý, 22-ročný muž. Jej bývalý manžel dlho neotáľal a našiel si novú partnerku, s ktorou sa už stihol oženiť a čakajú aj spoločné bábätko.

Pochválil sa tým sám na sociálnej sieti, vopred to však tušil málokto.zdôvodnil Viktor, ktorý netuší, ako na túto správu reagovala o osem rokov staršia exmanželka exmanželka. Popiera aj to, že by jeho nová manželka bola dôvodom rozpadu manželstva s herečkou.zhrnul Nižník.

Spevák zatiaľ nechce prezradiť, v koľkom mesiaci tehotenstva je Katarína ani pohlavie dieťatka: "Odpovede na tieto otázky by sme si radi nechali pre seba. Môžeme sľúbiť, že ak budeme vedieť viac, neskôr sa o tieto šťastné informácie podelíme," znel jeho prísľub a odpovedal aj na otázku, ako na nový vzťah zareagoval syn z manželstva s Vráblicovou, ako vychádza s novou "mamou" a čo hovorí na príchod budúceho súrodenca. "S Benym máme veľmi pekný vzťah, všetci... Spolupracujeme vo Voisingu a nielen v ňom. Beny je fantastický chlapec, ktorý sa s nami teší z toho, že sme štastní. Správe o súrodencovi sa veľmi potešil, objali sme sa a dlho sme sa stískali. Je to úžasný chlapec, ktorý sa teší so mnou zo všetkých krásnych chvíľ, ktoré zažívame či už spolu, alebo osobitne," dodal Viktor, ktorý Katarínu poznal už predtým práve z kapely Voising, ktorej súčasťou sú všetci traja a pravidelne sa stretávali už pred svadbou.

Zrejme tak Benjamín trávi oveľa viac času s otcom Viktorom a Katarínou než s mamou Vráblicovou. Nebolo však preňho náročné ustáť turbulentné obdobie počas rozvodu rodičov? Nie je ľahké stáť medzi rozvadenými rodičmi a urobiť všetko pre to, aby sa nepriklonil na jednu či druhú stranu. "Ja si nemyslím, že stojí medzi nami. Bude to vždy jeho matka, preto som rád, že s ňou udržuje vzťah," povedal Viktor.

Herečka Lucia Vráblicová (Zdroj: Ján Zemiar)

Syn je už napokon dospelý a žije svoj vlastný život.dozvedeli sme sa od Viktora, ktorý potvrdil aj to, že s exmanželkou sa im podarilo vysporiadať aj problémy s majetkovým vyrovnaním. Možno napokon opäť nájdu spoločnú reč a zlosť či hnev zostanú navždy zavreté za zabuchnutými dverami:uzavrel člen zoskupenia Voising.