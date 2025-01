V SND majú spustiť KONKURZ na riaditeľa: Skloňuje sa meno najväčšieho konkurenta Ťapákovej

Zuzana Ťapáková (Zdroj: STVR)

Zuzana Ťapáková nastúpila do funkcie generálnej riaditeľky SND vymenovaním ministerkou kultúry koncom augusta minulého roka. No a zdá sa, že po 5 mesiacoch nastane výmena. Ako informuje denník Nový čas o krátky čas bude vraj vypísané výberové konanie na nového generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla. Denník taktiež uvádza, že sa už skloňuje aj meno muža, ktorý by mal Ťapákovú nahradiť.

Má ísť o Ondreja Šotha, aktuálneho riaditeľa Národného divadla v Košiciach. Ten už v rokoch 2010 a 2011 ako riaditeľ SND pôsobil. „Ešte nebolo spustené výberové konanie. Ja som zachytil, že Ondrej Šoth je kandidát, čo by ma vôbec neprekvapilo, pretože on je ideologický spolupracovník s ministerkou, ale neviem o tom, že by sa to už udialo. O iných kandidátoch neviem a nemyslím si, že by si niekto iný okrem pána Šotha na toto trúfol. Šoth sa skloňuje, pretože nikto normálny pod vedením Šimkovičovej túto pozíciu robiť nechce, takže mne to dáva logiku, že to skôr či neskôr ten Šoth aj bude, ale uvidíme,“ povedal odvolaný riaditeľ SND Matej Drlička pre Nový čas.

Denníkom bol oslovený aj Ondrej Šoth: „Na túto tému som sa s nikým nerozprával. Tému, že chcem nastúpiť do iného divadla, vyvraciam. Zatiaľ to nie je aktuálne. Keď to bude, ja to poviem, ale zatiaľ to nemám nikým potvrdené ani komunikované. Nič teda zatiaľ nepotvrdím." Bol by ale rád, aby sa situácia v divadle stabilizovala. „Ja by som bol strašne šťastný, aby sa to divadlo dalo do poriadku v Bratislave, pretože ho mám rád. Strávil som tam veľa rokov v živote,“ dodal.