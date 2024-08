Ťapáková už úraduje: Prečo som prijala riaditeľskú stoličku v SND

Zuzana Ťapáková (Zdroj: archív ZŤ)

BRATISLAVA - Dočasne poverenou riaditeľkou Slovenského národného divadla (SND) bude Zuzana Ťapáková. V utorok ju do funkcie vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). TASR o tom informovala hovorkyňa rezortu kultúry Petra Bačinská.

Dnes predpoludním sme vás informovali, že post riaditeľky SND by mala zastávať Zuzana Ťapáková. Odvtedy udalosti nabrali rýchly spád a Ťapáková už úraduje. Dnes ju do funkcie vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová. "Rozhovory so Zuzanou Ťapákovou ma presvedčili, že spolu vieme naplniť víziu o tom, ako má fungovať SND," skonštatovala Šimkovičová. "Zuzana Ťapáková sa nielen rozumie divadlu, ale je aj skúsenou manažérkou," dodala na sociálnej sieti ministerka.

Na post riaditeľky posunuli Ťapákovú aj predošlé skúsenosti a manažérske schopnosti. V minulosti pôsobila na vedúcich postoch v súkromných médiách i bývalej RTVS. Ťapáková vyhlásila, že post prijala, lebo jej záleží na tom, aby SND mohlo spustiť novú sezónu tak, ako bola naplánovaná a fungovať v normálnom režime. „Na jednej strane ma to veľmi teší, lebo je to zaujímavá ponuka a krásne poslanie, súvisí to aj s mojim štúdiom a minulosťou. Na druhej strane veľmi náročné, lebo SND sa ocitlo v zložitej situácii. Verím, že sa nám s úspechom podarí naštartovať novú sezónu“, povedala pre Topky.sk Ťapáková, ktorá v divadle strávila pracovný deň. „Prvý deň bol veľmi náročný, lebo je nahromadených veľa záležitostí, ktoré bolo treba zúradovať. Dnes som sa stretla s celým manažmentom, debata bola vecná a konštruktívna.“ Jej úlohou v najbližších dňoch bude v súlade s ministerstvom doplniť tím a obsadiť vedúce pozície, na ktorých dvaja doterajší členovia rezignovali. Rovnako sa plánuje stretnúť s hereckou obcou a opernými spevákmi.

V poradí 105. divadelná sezóna sa v SND rozbehne už 3. septembra. Slávnostné otvorenie sezóny sa bude konať 7. septembra operným galavečerom Ondrej Malachovský Tribute, na ktorom operné hviezdy vzdajú hold legendárnemu slovenskému spevákovi. Prvou premiérou v sezóne bude predstavenie Liška Bystrouška.

Zuzana Ťapáková vyštudovala divadelnú a filmovú vedu na VŠMU, kde neskôr aj prednášala dejiny divadla. Pracovala aj v Slovenskom rozhlase, v metodicko-výskumnom kabinete a neskôr v reklamných agentúrach GGK a MARK/BBDO. V minulosti budovala Markízu, pracovala v nej od vzniku televízie a do roku 2010 pôsobila ako riaditeľka Centra marketingu, zodpovedala za stratégiu, propagáciu televízie na verejnosti a imidž televízie v rámci PR a Corporate identity. Následne sa stala generálnou riaditeľkou televízie Markíza, ktorou bola až do roku 2013. Istý čas pobudla na ministerstve zahraničných vecí, na pozícii riaditeľky sekcie marketingu RTVS pracovala od 16. augusta 2022 do 2. júla 2024.