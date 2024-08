Zmeny v SND vyvrcholili: Riaditeľkou by sa mala stať táto známa žena

Zuzana Ťapáková (Zdroj: STVR)

BRATISLAVA - Bezvládie v SND by sa malo onedlho skončiť. Na post riaditeľky by mala nastúpiť známa žena.

Už o pár dní sa začína divadelná sezóna a SND aktuálne funguje bez generálneho riaditeľa. To sa však má čoskoro zmeniť. Podľa informácií z prostredia médií preniklo, že novou riaditeľkou SND by sa mala stať Zuzana Ťapáková, ktorá bola 2. júla odvolaná z pozície riaditeľky Sekcie marketingu a komunikácie Slovenskej televízie a rozhlasu. Podľa našich informácií by mala nastúpiť už 1. septembra.

Bezvládie v SND je od 6. augusta, kedy bol z pozície riaditeľa odvolaný Matej Drlička. „Generálny riaditeľ SND Matej Drlička bol 6. augusta 2024 odvolaný zo svojej funkcie. Odvolanie prišlo v strede divadelných prázdnin po rekordne úspešnej 104. divadelnej sezóne SND, keď sa divadlo tešilo mimoriadnej diváckej priazni a je finančne zastabilizované," uviedla PR manažérka SND Jana Alexová. "Manažment SND doteraz nepozná dôvody vedúce k odvolaniu Mateja Drličku. Rovnako nie je známe, kto bude dočasne poverený generálny riaditeľ SND," dodala.

Následne sa vzdal funkcie ekonomický riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Bošňák. Ako dôvody uviedol, že SND od odvolania generálneho riaditeľa Mateja Drličku nemá štatutára, čo spôsobuje divadlu problémy.

A potom na funkciu riaditeľa rezignoval aj riaditeľ Opery Slovenského národného divadla (SND) Martin Leginus. Ako dôvod uviedol neakceptovateľnú a neudržateľnú situáciu, do ktorej SND priviedlo rezortné vedenie.

Zuzana Ťapáková vyštudovala divadelnú a filmovú vedu na VŠMU, kde neskôr aj prednášala dejiny divadla. Pracovala aj v Slovenskom rozhlase, v metodicko-výskumnom kabinete a neskôr v reklamných agentúrach GGK a MARK/BBDO. V minulosti budovala Markízu, pracovala v nej od vzniku televízie a do roku 2010 pôsobila ako riaditeľka Centra marketingu, zodpovedala za stratégiu, propagáciu televízie na verejnosti a imidž televízie v rámci PR a Corporate identity. Následne sa stala generálnou riaditeľkou televízie Markíza, ktorou bola až do roku 2013. Istý čas pobudla na ministerstve zahraničných vecí, na pozícii riaditeľky sekcie marketingu RTVS pracovala od 16. augusta 2022 do 2. júla 2024.