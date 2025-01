Predstavenie nového klipu Celeste Buckingham. Takto to vyzeralo počas večera (Zdroj: Ján Zemiar)

Martin Harich ako mladý vstúpil do sveta šoubiznisu a niesol sa na vlnách vzostupov i mesiacov oddychu. Cudzia mu nie je ani téma duševného zdravia. „Baviť sa o duševnom zdraví je veľmi veľmi dôležité,“ myslí si spevák, pretože aj sám si v minulosti prešiel kadejakými obdobiami. „Myslím, si, že každý človek je minimálne raz za deň v stave, že si možno povie, že to, čo robí nemá zmysel a je to presne o tom, čo s tým dokáže v daný moment urobiť “, prezrádza Martin, ktorý vypäté obdobie vo svojom živote riešil skutočne zaujímavo. „Ja si najviac spomínam na taký môj burn-out, keď som sa prvý krát vybral na púť Santiago de Compostela, čo považujem tiež za dobrú medicínu a už pár ľudí som na to nahypoval a som veľmi rád, že im to pomohlo,“ dodáva s úsmevom Harich, pre ktorého to bola práve púť po Európe, vďaka ktorej si prečistil hlavu a upratal myšlieky. „Je to pre mňa podobná vec, ako keď si človek len tak na chvíľu sadne a vypne všetky pípače a podnecovače a len tak si poodpovedá na nejaké otázky“.

Oporu dnes Martin nachádza v rodine a priateľoch a svojej krásnej partnerke Patrícii, ktorá sa pýši titulom snúbenica. V rozhovore si však zaspomínal aj na časy po SuperStar, kedy sa aj on ocitol na životnej križovatke. Prezradil podstatne viac.

Superstárista Martin Harich vyhorel: Netradičné liečenie duše v zahraničí! (Zdroj: NL/TH)