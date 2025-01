Dramatický ROZCHOD v českom šoubiznise: Správy s inou ženou... Bola to PASCA!

(Zdroj: GettyImages)

Jaromír Soukup, niekdajší riaditeľ televízie Barrandov, po rozchode s Agátou Hanychovou na ženy nezanevrel. Dal sa dokopy s plastikovou kráľovnou Evou Feuereislovou. Ich vzťahu šance nedávali, no obaja to spolu mysleli vážne. Ako však teraz vyšlo najavo, mediálneho magnátovi ani táto láska nevyšla.

Na verejnosť sa totiž dostala konverzácia Soukupa a jeho ctiteľky zo Slovenska, ktorá si naňho sama našla kontakt. Vymenili si zopár správ, v ktorých vraj odzneli slová ako láska, dobré víno, dobré jedlo, sex a milenka. Konverzácia sa dostala aj k jeho partnerke, ktorá neskrývala sklamanie.

„Som šokovaná a smutná. Bolí ma to čítať, rovnako ako by to bolelo každú inú ženu. Náš vzťah v poslednom čase mal určité problémy a rozhodne nám nepomáhal obrovský tlak, ktorý je na Jaromíra vyvíjaný od ľudí z jeho minulosti,“ povedala na úvod Eva. „Vo vzťahu s Jaromírom nemá zmysel pokračovať,“ dodala smutne Feuereislová.

Jaromír rozchod potvrdil, ale či je to definitívne, to zatiaľ povedať nevie, píše Blesk.cz. „Naučil som sa nerobiť definitívne vyhlásenie,“ prezradil. „Vôbec to nechápem, tú pani som nikdy osobne nevidel! Je to celé veľmi divné. Myslím, že to na mňa bolo pripravené. Netrúfam si povedať, od koho, ale myslím, že som sa chytil do pasce,“ vyhlásil.

Láska im nevyšla (Zdroj: Profimedia)