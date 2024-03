Hanychovej EX sa POCHLAPIL: Agáta je minulosť... NOVÁ ŽENA!

(Zdroj: Instagram AH)

PRAHA - Hoci to najprv vyzeralo tak, že Jaromír Soukup (55) sa bude ešte dlho spamätávať zo skrachovaného vzťahu s Agátou Hanychovou (38), ktorá je matkou jeho Rozárky, nie je to pravda. Svedčí o tom skutočnosť, že český boháč priznal, že po jeho boku je už iná žena!

Agáta sa z rozchodu so Soukupom otriasla expresnou rýchlosťou. To, že s otcom jej tretieho dieťaťa išli od seba, sa verejnosť dozvedela len začiatkom minulého septembra. Krátko po rozchode sa dala dokopy so svojím ex - Miroslavom Dopytom a už v decembri sa dvojica postavila pred oltár a povedali si svoje "áno". Z Agáty sa tak opäť stala vydatá žena, no a nedávno sa dokonca začala zbavovať hodnotných darov, ktoré jej z lásky venoval jej bývalý partner Soukup.

A zdá sa, že akékoľvek posledné city k Agáte už definitívne "zakopal" aj on. Pre týždenník Sedmička totiž priznal, že má novú partnerku. Jej identitu sa však rozhodol tajiť, aby ju ochránil pre prenasledovaním niektorých českých médií. A presne kvôli tomu dôvodu sa rozhodol aj zrušiť svoju účasť na nedávnom Českom plese.

„Ja som pôvodne hovoril, že uvidíte, s kým tam prídem, ale nebol som tam, pretože som si to rozmyslel. Samozrejme že nie som sám, avšak akýkoľvek môj sprievod by okamžite bol pod paľbou bulvárnych médií a mne sa nechcelo ju vystavovať svinstvám," vysvetlil v rozhovore pre Sedmičku Soukup, ktorý si počas vzťahu a následnom rozchode s Agátou "užil" mediálnej pozornosti "až-až" a zdá sa, že mu to nadobro stačilo.

