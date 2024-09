Soukup po BITKE so sokom: Zmlátený na NEPOZNANIE... 4 hodiny v nemocnici a CIRKUS v čakárni!

(Zdroj: Instagram J.S.)

PRAHA - V pondelok Česko a Slovensko obletela informácia o veľkej šarvátke pred domom Agáty Hanychovej. Päsťovky si tam vymieňali jej ex Jaromír Soukup a manžel Miroslav Dopita. Obaja skončili v nemocnici, no prvý zo spomínaných vyzeral podstatne horšie. Lekári ho vyšetrovali 4 hodiny a v čakárni bol zatiaľ cirkus!

Incident sa odohral v pondelok večer po odovzdávaní dcérky Rozárky. V momente, keď podnikateľ odchádzal, vraj zahliadol manžela svojej ex, vrátil sa, otvoril bránku, vstúpil na pozemok a začal pokrikovať: „Dopita, poď von!“ A strhla sa bitka. Hoci na miesto prišlo do pár minút niekoľko policajných áut aj záchranná služba, dvojica sa stihla poriadne zmárovať.

České médiá obleteli fotky Jaromíra Soukupa, ktorý je s opuchnutou tvárou a monoklami na očiach doslova na nespoznanie. A ledva ho spoznal aj očitý svedok z nemocnice, kam bol prevezený. „Štyria policajti priviezli pána Soukupa na vozíku totálne zakrvácaného. Bol úplne k nespoznaniu! Že ide oňho, nám došlo vlastne až potom, čo ho volali do ordinácie menom,“ popísal Blesku zdroj, ktorý bol v tom čase v nemocnici.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup (Zdroj: Instagram AH)

Soukupa brali rovno na urgentný príjem, kde si ho do rúk zobral traumatológ. „Asi pol hodiny po ňom dorazila na miesto jeho hysterická priateľka a začala tam hulákať na plné ústa, že potrebuje vedieť, kde je a nahlas búchala na dvere ordinácie,“ pokračoval svedok s tým, že išlo o Evu Feureislovú. Českú Plastic Queen musel usmerniť až lekár, ktorý jej vysvetlil, že bude usieť čakať.

Podnikateľ nasledne podstúpil sériu vyšetrení, ako CT, aby sa vylúčili vnútorné poranenia hlavy a krvácanie. „Bol úplne mimo, mal brutálne opuchnuté fialové oko, vyzeralo to, že ho nemôže vôbec otvoriť! Tiež ma veľmi opuchnutý nos a zakrvácanú ruku,“ dodal svedok s tým, že Soukupovi napokon sadrovali ešte dva zlomené prsty na ľavej ruke.

A kým sa o bývalého mediálneho magnáta starali lekári, jeho najnovšia milenka v čakárni robila obrovský cirkus. „Robila hroznú drámu, do telefónu nadávala na Dopitu, potom volala aj právnikovi, ktorému popisovala, že to nie je prvýkrát, čo mal Soukup s Dopitom problémy. Tvrdila, že sa to ščíta a stopercentne budú podávať žalobu,“ dodal zdroj.

Agáta Hanychová s manželom Miroslavom Dopitom (Zdroj: Instagram agata.family)