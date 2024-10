Krvavá BITKA Soukupa a Dopitu: Muži zákona došli k záveru... Hanychová ZÚRI!

(Zdroj: HeroHero)

Incident sa odohral 23. septembra večer po odovzdávaní dcérky Rozárky. V momente, keď Soukup odchádzal, vraj zahliadol manžela svojej ex, vrátil sa, otvoril bránku, vstúpil na pozemok a začal pokrikovať: „Dopita, poď von!“ A strhla sa bitka. Hoci na miesto prišlo do pár minút niekoľko policajných áut aj záchranná služba, dvojica sa stihla poriadne zmárovať.

Aktéri po incidente na seba striedavo ukazovali prstom a hádzali na seba vinu. „Prišiel na môj pozemok, sám si otvoril bránku a chcel napadnúť mňa. A mne zachránil život môj manžel. Dúfam, že to čoskoro vyjde najavo a on ponesie následky,“ vyjadrila sa krátko po bitke Hanychová. A muži zákona jej v konečnom dôsledku dali za pravdu... No celý prípad uzavreli ako priestupok.

„Čo k tomu môžem za klienta uviesť: nám bolo doručené postúpenie veci z podozrenia zo spáchania priestupku. Polícia konanie podozrivého Mgr. Jaromíra Soukupa spočívajúce v napadnutí rodiny Hanychových zo dňa 23. 9. 2024 v čase 19:15 kvalifikovala ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu,“ vyjadril sa pre TN.cz právnik Štěpán Ciprýn.

A to vraj svedčí v Dopitov prospech. „Čo fakticky, mám za to, že podporuje verziu mojej klienty, pretože sme neboli vyrozumení, že by sa pán Dopita dopustil akéhokoľvek trestného činu alebo priestupku,“ oddal Agátin advokát. Bývalý majiteľ TV Barrandov však zatiaľ o ničom nevie, rozhodnutie vraj ešte nedostal. Ciprýn si však myslí, že ani jedna zo strán nebude s takýmto výsledkom spokojná a učinia príslušné právne kroky.

„Požiadame o prieskum o postupe policajného orgánu. To znamená, že požiadame štátneho zástupcu, aby sa pozrel, či policajný orgán tú vec vyhodnotil dobre - vo výrodu, že ide o prestupkové konanie a nie o trestný čin,“ popísal postup Ciprýn. „Situácia medzi pani Hanychovou a pánom Soukupom je v túto chvíľu napätá. Moja klientka by predovšetkým ocenila to, aby sa situácia upokojil a našli pre ich dcéru to, čo je pre ňu najlepšie, čo bohužiaľ v súčasnej chvíli každý vidí úplne inak,“ dodal.