Kocianová o VZŤAHU s novým partnerom: Veľké plány a… DIEŤA?

Michaela Kocianová

BRATISLAVA - Michaela Kocianová (35) otvorene prehovorila o svojej novej láske. Do oka jej padol finančník a podnikateľ z Londýna. Aj keď si slovenská topmodelka súkromie stráži, v našom rozhovore nám prezradila detaily čerstvého vzťahu i plány do budúcna!

Hoci sa po boku Michaely Kocianovej dlhšiu dobu nikto neobjavoval, zdá sa, že aj topmodelku si našla láska. V Prahe sa totiž nedávno ukázala s charizmatickým fešákom, s ktorým mali k sebe veľmi blízko. Ako neskôr vyšlo najavo, išlo o jej nového priateľa.

„Je to krásny chlap, šarmantný, so zmyslom pre humor,“ prezradila nám Michaela. „Zoznámili sme sa v Paríži cez jednu moju veľmi dobrú kamarátku, ona nás vlastne zoznámila a následne sme sa potom spolu stretli v lete a nejako to celé tak proste vypálilo a je to také v začiatkoch, ale som spokojná, takže som veľmi rada,“ pokračovala s úsmevom na tvári. Z jej slov je zrejmé, že je zamilovaná až po uši.

Michaela Kocianová

Plánuje si s partnerom založiť aj rodinu? „To je otázka vždycky na dvoch ľudí, ale za mňa samozrejme, že áno. Predpokladáte, že keď máte partnera, že s tým človekom skončíte spolu, keď už začnete chodiť, ale tak uvidíme. Nehovorím, že sa to tak stane, možno sa to stane, možno nie a budem sama, ale ak by k tomu raz prišlo, tak určite budem veľmi rada,“ poznamenala modelka pre Topky.sk.

Aj keď sa chce stále venovať modelingu, tak rozhodne túži po bábätku. „Tak ja mám ešte len 35 rokov a myslím si, že tie biologické hodiny mi ešte až tak netykajú, ale samozrejme, jeden z mojich životných cieľov je založiť si rodinu, mať dieťa,“ vyjadrila sa Michaela a uviedla, že jedno bohato stačí.

Michaela Kocianová