Predvianočný event v ateliéri Fera Mikloška (Zdroj: Ján Zemiar)

Módny guru Fero Mikloško sa minulý rok musel popasovať s náročnými zdravotnými problémami, ktoré vyvrcholili operáciou. „Absolvoval som operáciu, nie ľahkú. Keďže už si pod tým nožom a nie dobrovoľne úplne, tak začínaš si prelustrovávať svoj život. Ale samozrejme som mladý a krásny a vek je len číslo. Budúci rok teda poriadne oslávim,“ prezradil Mikloško so smiechom.

Návrhára potrápila platnička, ktorá mu spôsobovala nemalé bolesti a katastrofické scenáre na seba nenechali dlho čakať! Dokonca chcel byť pripravený na najhoršie!.

Keď bolesti neustupovali a obmedzovali ho v každodennom živote, rozhodol sa konať. „Nechce sa mi brať do konca života osemnásť liekov denne. Chcete sa zabávať, ale všetko vás obmedzuje tou bolesťou.“ Dnes má operáciu za sebou a viac ako dobre si uvedomuje, že jeho problémy mohli byť spôsobené nedostatkom pohybu. „Je to asi aj moja chyba, že som sa v živote možno až toľko nehýbal. Ale začal som. Povedal som si, že do tej päťdesiatky budem robiť špagáty,“ smeje sa návrhár, ktorý je okrem svojich modelov povestný aj svojim zmyslom pre humor. Ten nestratil ani na operačnej sále a ako pezradil, rozosmial aj zdravotnícky personál. To, čo povedal sestričke vás dostane!

Fero Mikloško v obrovskom STRACHU z operácie: Kvôli novému životu prerobil byt! (Zdroj: NL/TH)