Návrhár Mikloško začal svoje šaty “krotiť”: Vekom som sa naučil, že...

Fero Mikloško (Zdroj: Ján Zemiar)

Známy módny návrhár si pre svojich priateľov pripravil príjemné predvianočné stretnutie, ktoré sa nieslo v znamení štýlu a vianočnej atmosféry. Stretnutie však neostalo bez prekvapení. „Keďže som zimnú prehliadku tento rok nestihol - ale budem ju stíhať budúci rok vo februári -, pripravil som si aspoň také malé stretnutie priateľov pred Vianocami. Ale teda, aby som neostal, ako sa povie na sucho, pripravil som takú mini, mini kolekciu,“ prezradil Mikloško s úsmevom. Chcel potešiť najmä dámy - ide totiž o „giftové“ kúsky, ako ich Mikloško nazval, ktoré môžu páni zakúpiť svojim polovičkám a dopriať im tak skutočne krásny vianočný darček.

Mikloško sa tento rok rozhodne nenudil. Okrem módnych projektov mal plné ruky práce aj s Let’s Dance, s ktorou ako hlavný kostymér vyrazil na tanečného turné. A dalo mu poriadne zabrať. „Turné bolo náročné. Bola to svojho druhu prvá takáto veľkolepá šou, ktorá išla aj mimo záznamu a do celého Slovenska. Mali sme ten mesiac čo robiť a v mojom veku to bolo naozaj zaberajúce,“ priznal otvorene. Iste si všetci pamätáme, že aj on v roku 2006 tancoval v Let´s Dance, dlho sa v šou ale neohrial. Stihol zlepšiť svoje tanečné kroky počas turné? „Nepodučil som sa k ničomu. Podučili sa hlavne ľudia odo mňa, z mojich rád, ktoré som im dával. Že treba hlavne veľa afektovať a až potom tancovať,“ dodal so smiechom.

Môžeme očakávať nádych Let´s Dance aj v jeho modeloch? „Stále mám nutkanie tie flitre používať, ako máte možnosť vidieť v tých sakách – flitre ma budú všade sprevádzať do konca života. Aj keď som myslel, že budem toho presýtený, ale mňa to nikdy neomrzí.“ A nás zase neomrzí jeho extravagancia a originalita. Už teraz sme zvedaví, s čím príde budúci rok. A nezostane vraj iba pri šatách. Tešiť sa môžeme nielen na nové modely z jeho dielne, ale aj rôzne módne doplnky. Čo to bude a s akou kolekciou príde začiatkom roka, naznačil v rozhovore...

