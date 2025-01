Násilný incident v Kežmarku: 60-ročný muž utrpel vážne zranenia po bodnutí nožom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KEŽMAROK - Slovná hádka v areáli kežmarskej nemocnice skončila bodnutím do chrbta. Incident, ktorý sa stal v stredu (8. 1.) po polnoci vyšetruje polícia. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že na mieste došlo ku konfliktu medzi 48-ročným a 60-ročným mužom.

"Po slovnej výmene názorov, kde padali vulgárne nadávky, mladší z mužov fyzicky napadol staršieho. Udieral ho do celého tela. Tento útok vyústil až do situácie, kedy mladší muž nožom bodol do chrbta 60-ročného muža," uviedla hovorkyňa. Napadnutý muž utrpel viacero závažných zranení, ktoré ohrozovali jeho život.

Kežmarskí kriminalisti útočníka vypátrali a zadržali ešte v deň, kedy k udalosti došlo. Následne ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Ide podľa Ligdayovej o osobu, ktorá už bola v minulosti opakovane súdne trestaná. "Po vykonaní procesných úkonov voči nemu okresný vyšetrovateľ na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol obvinenie zo zločinu ublíženie na zdraví spáchaného v súbehu s trestným činom výtržníctva," dodala.