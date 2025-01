Novoročné priania osobností: Čo vám želá Puškárová či Heribanová? Bekr sa už tiež zobudil...

Zlatica Švajdová Puškárová (Zdroj: Facebook Z.P.)

BRATISLAVA - Na Nový rok si všetci vzájomne prajeme len to najlepšie. Pozrite si, čo nám na sociálnych sieťach zapriali známe osobnosti.

Dara Rolins

S ľahkým predstihom vám my, traja mušketieri❤️prajeme do Nového roku more šťastia, zdravia a lásky✨🍀🥂

Dara Rolins (Zdroj: Instagram D.R. )

Alena Heribanová

1.1. 2025aj u nás bielo! Drahi priatelia, aj tí naši štvornohí, buďte po celý rok zdraví, šťastní, rozvážni, láskyplní, tolerantní a silní pri zdolávaní prekážok. Nech je nám všetkým lepšie❤️🙏

Alena Heribanová (Zdroj: Facebook A.H)

Zlatica Švajdová Puškárová

❤️SNÍVAJTE, MILUJTE a nikdy ani v ťažkých chvíľach sa NEVZDÁVAJTE🌟

Zlatica Švajdová Puškárová (Zdroj: Facebook Z.P.)

Marcella Molnárová

Krásny, šťastný, úspešný Nový rok 2025!!! Nech je pre vás ako zratrakovaná zjazdovka a nech máte dobrú rýchlosť a šťastný dojazd!!!

Marcella Molnárová (Zdroj: Facebook M.M.)

Jaro Bekr

Do 2025 by som si prial, aby bol svet menej rozbitý, ako ja po včerajšku. 🙏🤷‍♂️😜HappyNewYear2025

Jaro Bekr (Zdroj: Facebook J.B.)

Lucia Hablovičová

Bol to ťažký rok, veľká škola života, veľa lekcií, ktoré som dlho nechcela prijať... napriek všetkému, keď som si pozerala fotky z celého roka, uvedomila som si koľko krásneho som zažila, koľko úžasných ľudí mám okolo seba, koľko splnených snov, zážitkov ktoré si budem navždy niesť v srdci... takže napriek tomu, že si bol tvrdý a miestami krutý, ti ďakujem milý 2024... a teraz už uvoľni miesto lepšiemu 😉 #2025 krásny, šťastný, výnimočný a naplnený rok 2025 všetkým ❤️ nech nám prinesie to, čo nám chýba

Lucia Hablovičová (Zdroj: Facebook L.H.)

Katka Brychtová

Happy New Year! ❤️❤️❤️ všetkým želám zo srdca šťastný nový rok ❤️ 2025 zdravie, lásku, pohodu, zážitky a dobrých ľudí okolo seba ❤️

Katka Brychtová (Zdroj: Facebook K.B.)

Fragile

Ďakujeme za všetky krásne momenty, ktoré sme mohli v tomto roku s vami zdieľať 💛 Prajeme vám rok plný hudby, radosti, zdravia a splnených snov.✨ Tešíme sa na ďalšie spoločné zážitky v novom roku!🥂

Fragile (Zdroj: Facebook F.)