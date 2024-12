Známy Čech NALOŽIL Pauhofovej: Je to POHŔDANIE... TOTO by si nedovolil ani velikán Menšík!

Premiéra filmu V dobrom aj zlom. Na snímke Táňa Pauhofová (Zdroj: Ján Zemiar)

Do českých a slovenských kín mieri nová komédia s názvom V dobrom aj v zlom. Hlavnú postavu v nej okrem Jiřího Langmajera či Petry Hřebíčkovej, stvárňuje aj Táňa Pauhofová. U nás mala novinka premiéru ešte vo štvrtok a zúčastnila sa jej aj posledná z menovaných... Na nedeľnej premiére v Prahe však chýbala.

A to pohoršilo Miloša Schmiedbergera, váženého českého fotografa, ktorý filmy a seriály fotí viac ako 56 rokov. Pauhofovej poriadne naložil „Nechcem sa vyjadrovať konkrétne k neúčasti jednej herečky tu. Ale poviem vám, že toto kedysi neexistovalo. To by si nikto z tých herečiek a hercov v minulosti nedovolil. Ani by na to nepomysleli, že by neprišli na vlastnú premiéru. Bola by im hanba,“ vyjadril sa fotograf pre eXtra.cz.

„Vtedy sa tomu hovorilo slávnostné predpremiéry a tradične sa konali v kine Sevastopol na pražských Příkopoch, čo je dnešné Divadlo Broadway. A oni boli šťastní a vďační, keď mohli predstúpiť so svojou prácou pred prvé publikum,“ pokračoval Schmiedberger, ktorého zjavne vytočilo, že Táňa nedorazila. Treba však poznamenať, že naopak na slovenskú premiéru zas neprišli mužskí herci.

„To by si Menšík, Zázvorková a iný velikáni nikdy nedovolili. Považujem to za pohŕdanie ľuďmi a filmom,“ pohoršil sa fotograf a pokračoval: „Menšíkovi a spol. nechýbala pokora. Tieto praktiky, keď sa dnes niekto neobťažuje prísť na vlastnú premiéru, považujem za pohŕdanie divákmi a filmom. Ako keby niekto len zhrabol prachy a vykašľal sa na propagáciu a podobne. Pre mňa je to niečo nevídané.“

(Zdroj: Profimedia)