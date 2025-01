Premiéra EROTICKEJ novinky: SEXI Batthyányho dcéra, Kobielsky na rande so ženou... Moc sa nevyspal!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Do slovenských kín sa dostal film, ktorý mnohí označili za kontroverzný. Vydatá Nicole Kidman sa v ňom totiž zapletie s mladším milencom. A začína sa erotické dobrodružstvo. V jednej scéne kľačí na štyroch, líže milencove prsty a necháva si hovoriť "dobré dievča". Nový erotický thriller mal v pondelok večer v jednom z bratislavských kín slávnostnú premiéru...

Tú si nenechala ujsť napríklad dcéra obľúbeného herca Petra Batthyányho, Petra. A do kina prišla aj patrične vymódená. Tak ako si žáner filmu vyžadoval, zvolila sexi outfit. Oblečené mala kožené kraťasy, ktoré odhaľovali jej nohy a doplnila ich koženými čižmami. Celý look doplnila kontrastným oranžovým kardigánom. Vyzerala super!

Petra Batthyány (Zdroj: Ján Zemiar)

Novinku si nenechal ujsť ani herec Vladimír Kobielsky, ktorý si urobil rande so svojou manželkou Alenou. No zatiaľ čo v pondelok si do neskorých nočných hodín užíval premiéru filmu, v utorok ho čakalo skoré ranné vstávanie - musel totiž prísť do Telerána odpromovať nový markizácky seriál Sľub, v ktorom stvárňuje primára.

Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou (Zdroj: Ján Zemiar)

(Zdroj: Tv Markíza)

