Laiferová k sebe pozvala smotánku: Hojné menu a obdivné slová Skrúcaného!

Štefan Skrúcaný na návšteve u Marcely Laiferovej (Zdroj: Ján Zemiar)

Štefan Skrúcaný patrí medzi stabilných členov združenia Československý lev, ktoré spája významné osobnosti z rôznych oblastí. Ako s úsmevom priznáva, k tomuto spolku sa dostal cez legendárne párty, za ktorými stál odborník na krásu Jozef Oklamčák a ktoré boli povestné nielen skvelou atmosférou, ale aj bujarými oslavami. „Ja som chodieval na jozefovské párty. Jožo robieval veľmi okázalé, priateľské a veľmi bujaré párty, a potom sa to ani neviem ako pretransformovalo do vytvorenia Československého leva. Bolo to niekedy v období, keď som sa s Erikou dával dokopy, takže už je to veľmi dávno,“ spomína Štefan na prvé momenty svojho členstva.

Byť súčasťou tejto partie prináša aj svoje pravidlá, medzi ktorými je povinnosť dodržať červený dress code. Pre herca a moderátora to však nie je vždy jednoduché. „Vždy zabudnem na to, že mám prísť v červenom. Ja neviem prečo…“ priznáva s úsmevom a dodáva, že s červenou farbou má problém nielen on, ale aj jeho manželka. „Erika vyslovene nemá rada červenú farbu v rámci oblečenia. Ponožky by som doma červené našiel, ale to mi nenapadlo,“ hovorí pobavene.

Posledné stretnutie Československého leva sa konalo u speváčky Marcely Laiferovej, ktorá je vychýrená kuchárka a skvelá hostiteľka. „Jožo mi povedal, že je stretnutie u Marcelky. Volal mi ako jednému z prvých, tak som povedal – jasné. Je príjemný predvianočný čas a veľmi rád, ak môžem, tak sa ešte stretnem s touto partiou. A špeciálne u Marcelky, ktorá je výborná hostiteľka, skvelá baba a, to už ani nebudem hovoriť, legenda československej populárnej hudby.“ A slovami chvály nešetril ani ďalej: „Marcela je stále normálna, rovnaká, aká vždy bola. Ja mám rád ľudí, ktorých nezmení ich profesia,“ dodáva s úctou. Na stretnutí sa speváčka znovu blysla svojím kulinárskym talentom a hostí očarila neuveriteľne chutným menu. K takému plnému stolu dobrôt by ste si radi sadli aj vy.

Laiferová k sebe pozvala smotánku: Hojné menu a obdivné slová Skrúcaného! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)