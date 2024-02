(Zdroj: Ján Zemiar)

Babsy Jagušák Heribanová je mamou dvoch detí, Izabelky a Zacharyho, ktoré vychováva spoločne s manželom. Zosobášili sa v júni 2016 a koncom minulého roka sa rodinka presťahovala z bytu do rodinného domu. Bývajú tam od polovice septembra a už si stihli zvyknúť: “Veľmi dobre sa zvyká na to, čo je príjemné“. Ešte sú síce veci, ktoré potrebujú dokončiť, ale nikam sa neponáhľajú: „Tešíme sa, že stále niečo nové pribúda a každá nová vec a ako keby oslavovaná… Je to fajn, keď sa človek môže zavrieť sám do izby a má sa kde zavrieť“, ospevuje nové bývanie Babsy. Chcú si vybudovať ideálnu oázu pokoja nielen v dome, ale aj v záhrade, kde je nielen bazén, ale aj priestor na pestovanie byliniek či zeleniny: „Manžel ju sám navrhol, aj ju realizoval spolu so svojím kamarátom, takže je veľmi šikovný“, rozplýva sa Babsy. Čo všetko im ešte treba dokončiť a čo obetovali, aby si zväčšili pracovný priestor? To by dovolila máloktorá žena...

Jagušák Heribanová sa presťahovala z bytu do domu: Prerátala sa, toto musela OBETOVAŤ! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)