Známy Slovák bojuje so ZÁKERNÝM ochorením: Dostal SILNÝ atak... Doma ho ratovali ZÁCHRANÁRI!

Majself (Zdroj: Instagram MS)

Raper Michael Švehla alias Majself v roku 2020 odhalil, že zvádza boj s Crohnovou chorobou. Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie tráviaceho traktu, ktoré patrí medzi tzv. idiopatické črevné zápaly. Zápal môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej sústavy, od úst až po konečník, no najčastejšie sa objavuje v tenkom a hrubom čreve. Presná príčina Crohnovej choroby nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických faktorov, poruchy imunitného systému a vplyvov prostredia.

Dlhé mesiace bojoval s ukrutnými bolesťami až mu jedného dňa lekár povedal niečo, čo v ňom zarezonovalo. „V marci 2019 mi lekár odporučil skončiť s hudbou, nájsť si prácu na doma a predpísal mi ťažké lieky. Dovtedy som bol iba na lokálnych kortikoidoch,” prezradil v minulosti a dodal, že po dvojdňovom premýšľaní recept zahodil do koša a rozhodol sa, že to nevzdá – pre svoju krásnu mladú rodinu a tiež hudbu, ktorú miluje. Dnes sa nachádza v remisii.

Nuž, ale čo čert nechcel, po dlhom období dostal atak, ktorý ho položil na kolená. „Občas sa dejú aj veci ako toto, so let's keep it real (tak nech je to reálne, pozn.red.). Pred 3 či 4 týždňami práve v deň, keď vychádzal podcast, kde som dosť otvorene hovoril o Crohnovej chorobe a o tom, ako sa mi podarilo posunúť sa dopredu, ma drblo o zem. Neskôr som zistil, že to bola s najväčšou pravdepodobnosťou alergická reakcia na kontrastnú látku počas MRI vyšetrenia, to nezistíš až kým to nezažiješ," napísal v úvode.

Za posledné mesiace spravil obrovský proges, čo aj pravidelne zdieľa na sociálnej sieti. V priebehu pár dní však schudol 7 kíl. „Dostať tak silný atak po mesiacoch bez neho, bolo celkom silné po všetkých stránkach. 96 hodinová hladovka, ďalšia polohladovka, nasledujúce týždne, zrušené výroby v strede naivyťaženejšieho obdobia... Kto ma sleduje pravidelne, vie ako pracujem aj na fyzickej stránke v posilňovni a celkom to bolí, keď po tvrdej drine a ťažko nahratých kilogramoch stratíte v priebehu pár dni 7 kilo a vlastne vás to vráti o rok dozadu," pokračoval.

Zverejnením svojho nepríjemného zážitku chcel poukázať na to, že aj on má chvíle, kedy sa mu nedarí bojovať s chorobou na 100%. K svojim slovám priložil aj zábery, ako ho ratovali záchranári a nepríjemné dôsledky zákerného ochorenia. Fotografie nájdete v galérii.