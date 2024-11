NESKUTOČNÁ premena rapera Majselfa: TAKTO sa vysporiadal so zákerným OCHORENÍM!

Majself (Zdroj: Ján Zemiar)

Raper Michael Švehla alias Majself v roku 2020 odhalil, že zvádza boj s crohnovou chorobou. Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie tráviaceho traktu, ktoré patrí medzi tzv. idiopatické črevné zápaly. Zápal môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviacej sústavy, od úst až po konečník, no najčastejšie sa objavuje v tenkom a hrubom čreve. Presná príčina Crohnovej choroby nie je známa, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických faktorov, poruchy imunitného systému a vplyvov prostredia.

Dlhé mesiace bojoval s ukrutnými bolesťami až mu jedného dňa lekár povedal niečo, čo v ňom zarezonovalo. „V marci 2019 mi lekár odporučil skončiť s hudbou, nájsť si prácu na doma a predpísal mi ťažké lieky. Dovtedy som bol iba na lokálnych kortikoidoch,” prezradil v minulosti a dodal, že po dvojdňovom premýšľaní recept zahodil do koša a rozhodol sa, že to nevzdá – pre svoju krásnu mladú rodinu a tiež hudbu, ktorú miluje. Dnes sa nachádza v remisii.

„To znamená, že choroba v tebe stále je, ale dostal si ju do “spiaceho režimu”, kedy ju síce trochu cítiš, ale nedá sa to porovnať... Možno to niekomu príde divné, ale som naozaj vďačný za všetko, čo sa mi stalo. Vďaka tomu všetkému som zmenil veľmi veľa vecí nielen v živote, ale najmä vo svojej hlave. Začal som byť viac vďačný za každú vec, za svoju rodinu, že môžem robiť hudbu, za vás fanúšikov, aj za to, že je to “iba” Crohn, lebo sám viem, že sú tisíce ľudí s oveľa horším osudom a problémami, ako mám ja,” dodal vtedy. Aktuálne na sociálnej sieti Instagram zverejnil svoju neskutočnú premenu.

„Každý z nás si môže vybrať ako chorobu prijme. Ja som si vybral cestu pochopenia, sebapoznania a práce na svojom ja, nielen zvonku ale aj zvnútra. Dlho to stále nešlo ako mnohým iným z vás, ale vytrval som a raz sa to posunulo opäť hore. Môj celkový prístup k chorobe je z mnohých hľadísk nekonvenčný, ale to iba z toho dôvodu, že som skúmal veci a prístupy, ktoré som si musel nájsť iba ja sám. Lekári nemajú empirickú skúsenosť a hlavne čas na to, aby boli vašim lifecoachom...ten musíte byť sami pre seba vy. A týmto príspevkom som chcel povzbudiť všetkých, ktorí bojujú so zdravím ako ja, nezvdávajte sa NIKDY! Vytrvajte hľadajte nekonvenčné cesty a prístupy, veľa "liekov" máme v sebe, v svojich myšlienkach stačí ich len objaviť," uviedol. Jeho obdivuhodnú premenu nájdete v galérii.