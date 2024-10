Majself s manželkou Júliou Švehlovou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Majself s manželkou Júliou si rozumejú asi vo všetkom! Podporujú sa v práci, aj keď to možno ide na úkor ich súkromných snažení.

Manželka rapera Majselfa si nedávno splnila sen. Otvorila vlastnú estetickú kliniku v Malackách, takže všetka pozornosť sa sústredila na to. Nestihli teda dokončiť dom, v ktorom bývajú už asi tri roky. „Chýba nám tam toho dosť, ale nejak sme si zvykli“, priznala Júlia a Majself doplnil: „Keď sme sa sťahovali, tak som sa trošku hneval na Júliu, že hrotila, aby sa dokončili veci… ale spätne musím uznať, že mala pravdu – čo sa nespraví na začiatku, veľmi ťažko sa dokončuje“, hovorí Majself s nádejou, že teraz, keď je už klinika otvorená, snáď sa im podarí dokončiť aj dom.

Vizážistka Júlia mení ženám výzor na počkanie. Služby estetickej kliniky si však už v predstihu vyskúšal aj Majself:a doplnil, čo všetko už stihol absolvovať a čo rázne odmietol.Júlia naňho bonzla aj to, že Majself si najviac potrpí na oholenú hlavu.dodala Júlia a vysvetlila, prečo upustili od transplantácie, ktorá je takpovediac módnym trendom a muži ju začali využívať v čoraz väčšej miere. Stačí spomenúť Borisa Kollára či Jara Slávika. Prečo sa teda Majslef rozhodol túto možnosť nevyužiť? Nie je to len o jeho peknej lebke, ako on sám o svojej hlave hovorí...

Majself úprimne o STRATE vlasov: Prečo nejde na transplantáciu! Opatrné slová manželky (Zdroj: NL/TH)