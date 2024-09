STRACH o Jiřinu Bohdalovú (93): Vo vážnom stave skončila v nemocnici!

Jiřina Bohdalová (Zdroj: TV JOJ)

Jiřina Bohdalová oslávila v máji 93. narodeniny. Na to koľko má rokov je stále aktívna. No podľa aktuálnych informácii, ktoré priniesol český portál Blesk.cz ju zradilo zdravie. Legendárna herečka leží na jednotke intenzívnej starostlivost v jednej z pražkých nemocníc. V utorok sa herečke náhle priťažilo a stúpla jej teplota na 39, neskôr dokonca na 40 °C.

Bola preto prevezená do Thomayerovej nemocnice v Prahe, kde skončila na JIS-ke. Za všetko vraj môže otrava botulotoxínom, ktorý sa do organizmu herečky dostal s jedlom. Ešte minulý týžden bola videná v spoločnosti plná elánu, a to na narodeninovej oslave hudobného skladateľa Františka Janečka. Herečke prajeme skoré uzdravenie!