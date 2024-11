Farmársky duel skončil vážnym ÚRAZOM: Súťažiaci kričal od BOLESTI, musela ho brať SANITKA!

(Zdroj: TV Markíza)

Uplynulý týždeň bol na markizáckej Farme bohatý na zaujímavé momenty. Jedným bolo, bez pochýb, odstúpenie favorita na celkovú výhru Andreja Brzáča. Ten sa rozhodol svoje pôsobenie v šou vzdať po tom, čo sa doňho súperi pri okrúhlom stole pustili a začali mu vyčítať, že hrou a všetkými manipuluje. „Toto sú moje posledné slová na Farme a odstupujem zo súťaže, takže ďakujem veľmi pekne,“ zahlásil a odišiel.

No napriek tomu, že jeden súťažiaci hru opustil, v nedeľu farmárov čakal ešte aj duel. V tom sa stretli Adam Rohárik a Norbert Waldhauser. A hoci druhý zo spomínaných si na staršieho súpera veril a tvrdil, že vyhrá 3:0, napokon sa súboj skončil úplne inak. Dvojica si stihla zahrať len prvú disciplínu s názvom Skryté lano, v ktorej sa snažili pomocou lana zhodiť z pníka svojho súpera.

To sa ako prvému podarilo Norovi, takže v dueli získal prvý bod. No a druhá disciplína s názvom Uchmatni vlajku skončila predčasne. Mladšiemu zo súťažiacich pri pretláčaní odrazu ruplo v kolene a skončil v obrovských bolestiach na zemi. „Ja som si utrhol krížny väz,“ zahlásil Noro, ktorý doslova vzlykal od bolesti. Okamžite k nemu pribehol zdravotník, ktorý mu poskytol prvú pomoc a privolal sanitku.

„Ja som to hovoril, že 3:0 ho urobím, že pôjde domov, ja som to vedel,“ vykrikoval zúfalý Noro, ktorý si na Adama veril. Namiesto suverénnej výhry v dueli, však čakal odchod domov jeho. „Idem ho poraziť, pôjdeš domov, 3:0 a tak ďalej, no... A potom mu pán ukázal, že pozri... Cvak, pozri, kto tu je šéfko,“ zhodnotil Hoku. Situácia však veľmi zasiahla aj Norovho súpera Adama, ktorý sa zamýšľal, či mohol Norovmu zraneniu predísť.

„No, mal som výčitky voči sebe, že som mu to spôsobil ja... Možno, kebyže zatlačím menej, tak sa mu to nestane. Ale zas zatlač menej, keď súťažíš,“ zhodnotil Adam, ktorý z takéhoto návratu na Farmu rozhodne radosť nemal. „Adam, nečakal som, že ma vyradíš zranením, čakal som, že ťa vyradím ja 3:0. Ja to hovorím - keby tu bol Andy, vyradím jeho na 3:0, vyradil by som aj teba 3:0. Na to sa nemôžeš hnevať, sme v hre, ale zdravie mi to nedovolilo. Som z toho nešťastný a som v pi*i z toho, že nebudem pokračovať v hre,“ dodal Noro, ktorý v hre o rozprávkovú výhru týmto skončil.

