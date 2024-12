VOJNA farmárov po skončení natáčania: NECHUTNÉ odkazy o bryndzových nohavičkách!

(Zdroj: TV Markíza)

Čo konkrétne sa stalo medzi Stankou Klčovou, Matúšom Horváthom a Lenou Tejbusovou, vedia zrejme len oni sami. Isté však je, že ešte na Farme si trojica rozumela a v pohode spolu vychádzala. Zdá sa však, že po natáčaní je všetko inak a farmári si nevedia prísť na meno. Situácia je natoľko zlá, že si prostredníctvom sociálnych sietí posielajú poriadne nechutné odkazy.

Pred pár dňami sa na svojom profile ozval Matúš, ktorý celú kauzu odštartoval. Verejne sa pustil do Stanky. „Ukončil by som to tým, že si nás nazvala, že sme neandrtálci a že žijeme na nízkych frekvenčných úrovniach, ale myslím, že ani na tých najnižších frekvenčných úrovniach si ľudia nenechajú bryndzové gaťky a špinavé ponožky položené týždeň na umývadle tak, ako si to nechala ty, kde sme sa chodili všetci umývať. Takžte toto ti veľmi nevyšlo, Stanka,“ vyjadril sa.

(Zdroj: Instagram MH)

Na čo potom zareagovala aj samotná Stanka. Odpovedala na otázku od sledovateľov, ktorí sa na kauzu okolo špinavých nohavičiek pýtali. „To sa hodí na Lenu, lebo tie jej boli všade po Farme. Existuje nejaký dôkaz či zase len prízemné obvinenia? Humusáci,“ odpísala. No a toto vyjadrenie nenechalo chladnou ani samotnú Lenu, ktorá na túto tému nahrala video na platenej platforme Herohero.

„Mop, nedráždi! No tak pardon! Moje gaťky boli povešané po celej Farme, to priznávam, ale boli čisté! Na rozdiel od tvojich. Toto sa o tebe nedá povedať. Vždy keď som išla do sprchy, som si gaťky preprala v rukách. Boh mi je svedkom! Aj kamery tam boli! Poprosím Markízu, aby doložili kamerové záznamy. Moje gaťky bryndzové určite neboli. Mop, neser ma. Ty si nemysli, že tú bryndzu zhodíš na mňa, moja milá!“ odkázala Lena.

(Zdroj: Instagram SK)