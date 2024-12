Farmársky SÚBOJ, ktorý rozvášnil divákov: Nazývala ju TUPELOM, verila si... Odišla s PLAČOM!

Karolína Jarabeková (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Veľké finále markizáckej reality šou Farma sa pomaly blíži, no v hre ich je stále veľa. Tento týždeň tak vypadnú rovno traja farmári. V súboji s názvom "Šikovný farmár" sa proti sebe postavili Kaja (25) a Lucy (25). A ich duel doslova rozvášnil divákov... Nazývala ju tupelom, verila si, napokon odišla s plačom!

Uplynulý týždeň sa na markizáckej Farme niesol v znamení hier. V tých súťažiaci na základe svojej šikovnosti alebo šťastia získavali rôzny počet mincí. No a v závere týždňa sa farmári s najnižším počtom mincí stretli v súboji s názvom "Šikovný farmár". Ešte do poslednej chvíle to vyzeralo tak, že sa v ňom stretnú Hoku a Lucy...

Blondínka sa však rozhodla zručného súpera podplatiť, venovala mu svoje mince, a tak si to v mimoriadnom súboji rozdala s Kajou. Tá už od prvého momentu svoju súperku podceňovala, verila si na ňu, súboj považovala za vyhratý. Dokonca Lucy nazývala tupelom a pohŕdavo niekoľkokrát zopakovala, že vyhrať nad ňou? To nie je žiaden problém.

(Zdroj: Tv Markíza)

No Kaja sa ťažko prepočítala. Dvojicu čakali tri disciplíny, ktoré mali dokázať, kto je v bežnej farmárske práci zručnejší. V prvej si dievčatá vyberali z niekoľkých kôz, ktoré následne dojili. Ich úlohou bolo nadojiť toľko mlieka, aby v sklenenej nádobe prekryli rysku... No a v tomto súboji sa presne ukázalo, ako rozdielne sú dievčatá nastavené.

Zatiaľ čo Lucy išla na svoju kozu nežne a citlivo, prihovárala sa jej, hladkala ju a s rešpektom ju jemne dojila, Kaja zvolila inú stratégiu, ku koze zbrklo dobehla, zdrapla ju, agresívne po nej hulákala, čo malo úplne opačný efekt a koza nespolupracovala. A tak kým Lucy nadojila plnú sklenenú nádobu, Kaja sa k dojeniu ani nedostala. Koza Anička sa skrátka nenechala.

Ďalšia disciplína bol slalom s volom Belom. Aj tu si Kaja verila. „Ide Belo, ten je môj, čiže...“ zahlásila. „Keby tam bol niekto iný, tak idem nadovšetko, ale mám tam Lucy, na ktorú si verím asi najviac zo všetkých,“ pokračovala vo svojich sebavedomých slovách Kaja. No opäť svoju súperku podcenila, Lucy bola šikovnejšia, čo rozhodlo o tom, že Karolína na Farme skončila.

No ani koniec v šou ju neodmäkčil a vo svojich štipľavých poznámkach pokračovala. „Lucy no, čo ti poviem. Nečakala som, že ma takto prešt*š v týchto súťažiach absolútne, keďže ja ťa tu mám za také tupelko, ktorému strašne trvá, kým mu niečo dôjde, pokiaľ sa rozhýbe, čiže...“ zahlásila pri rozlúčke a nevynechala ani Adama. „A ty hypochonder čo? Čakám, kedy tú bandáž otvoríš, lebo dobre vieme, že ťa to rameno nebolí, ale očividne, tieto tvoje reči ti dopomohli dostať sa čo najďalej, aby si obišiel nejaké tie súboje,“ dodala uštipačne.

(Zdroj: Tv Markíza)

No zdá sa, že jej hrubosti a arogancie mali diváci už dosť a jej koniec ich vyslovene potešil. Súboj v nich doslova rozvíril vášne a v diskusii pod videami a fotkami nie je azda ani jeden pozitívny komentár na jej adresu. Divákom sa nepáčili Kajine nepokorné slová, ale ani zaobchádzanie s kozou. „Som nemohla pozerať na tú zlobu toxickú... Čo robila s tou chudinou kozou, ja som len čakala, kedy Martin zakročí. Krásne sa ukázal charakter,“ vyjadril sa jeden z komentujúcich.

„Karolína, ty ešte aj pri rozlúčke pľuješ jed, tak odporného, jedovatého, diabolského človeka som nikdy v živote nevidela, toľko zloby je v tebe, máš prehnitý charakter skrz na skrt a ľudujem ľudí v tvojej blízkosti. Hnus!“ pridal sa ďalší a ďalší: „Ako sa robila, že to má všetko v malíčku. No Karolínka, spravila si si peknú hanbu, Lucy ťa zotrela ako takého hnilého švába.“