Yxo z Hexu MUSÍ používať BARLE: Po 23 rokoch sa zdravotný problém vrátil!

Tomáš Yxo Dohňanský (Zdroj: Ján Zemiar)

Tomáš Yxo Dohňanský má za sebou náročné obdobie. Prednedávnom absolvoval operáciu kolena, no všetko nasvedčuje tomu, že dnes sa má už viac-menej dobre. „Pred vyše dva a pol týždňami mi operovali koleno. Mali sme teraz takú trošku pauzu s chalanmi koncertnú, tak som si hneď vybavil termín a fantastický doktor, fantastický celý personál, to bola taká jednodňovka a teraz chodím na rehabky a také všelijaké kúry a som rád, že sa mi to dáva dokopy,“ prezrádzaYxo.

Napriek náročnému obdobiu berie svoju rekonvalescenciu zodpovedne. „Áno, lebo si uvedomujem, že keď chcem fungovať normálnym spôsobom a bez nejakých obmedzení mobilných, tak musím sa tomu venovať a teraz je to akoby priorita číslo jedna u mňa, okrem teda práce a rodiny samozrejme,“ hovorí odhodlane. A bola to práve rodina, kto je Yxovi najväčšou oporou. „Keď som bol tesne po operácii, tak absolútne vzorne sa o mne starala malá Emka, aj Anička aj Hanka pomáhala. Ale Emka bola taká zlatá, mi aj niečo uvarila trošku, mal som veľkú podporu doma a preto mi to aj celkom dobre ide.“ A celkom dobre mu to ide aj vďaka pomôcke, ktorú pri chôdzi používa a ktorou zaručene púta pozornosť! Veď pozrite, o čom hovoríme...

