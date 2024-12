Hexáci dokázali, čo sa ešte nikomu nepodarilo: To naša hudobná scéna ešte nezažila!

HEX (Zdroj: Ján Zemiar)

S prvou adventnou nedeľou sa začalo najkrajšie obdobie v roku a kapela Hex už má dokonca pre svojich fanúšikov aj darček. Tým je vianočná novinka Láska nebeská, ktorú chalani nahrali v spolupráci s fantastickou speváčkou Tinou. „Áno, lebo sme si povedali po veľa rokoch, že je čas urobiť ďalšiu novú pesničku a tentokrát to je vianočná pesnička,“ prezradil Tomáš Yxo Dohňanský.

Hexáci tentokrát prinášajú fanúšikom skutočnú vianočnú lahôdku. Ako však vzniklo toto netradičné spojenie? „Ja už som s Tinou pracoval pri filme Známi neznámi na titulnej pesničke "Jedno ráno", ktorú naspievala s pánom Maštalírom a s pánom Hoffmanom. Tak sme si povedali, že my niečo spoločné musíme spraviť, lebo sa nám to páčilo,“ vysvetľuje Martin „Fefe“ Žúži a dodáva, že ju nebolo treba veľmi prehovárať.

Spolupráca prebehla hladko a výsledkom je skladba plná emócií a vianočnej atmosféry. Kapela HEX dokazuje, že sa nebojí experimentovať a spájať s rôznymi umelcami. „My sa vôbec nevyhýbame žiadnym spojeniam. U nás vždy ide o to, či máme radi toho človeka ako človeka, možno na prvom mieste, až potom ako umelca. My si nedávame žiadne hranice, keď sa nám niečo páči, keď je niečo prirodzené, tak ideme do toho a môže to byť aj raper. Napríklad s Vecom spolupracujeme, dnes je tu Tina, boli sme s Emmou Drobnou, Tamarou Kramár, takže my máme všeobecne radi spolupráce a toto je jedna z nich,“ vysvetľuje Yxo filozofiu kapely.

Či si ju však spoločne strihnú aj na koncertoch, ostáva záhadou. „Táto pesnička konkrétne nie je úplne klasický duet, skôr spoločné spievanie. A my zas veríme, že keď budeme hrať či už v Bratislave, alebo budúci rok tá 35-tka, tak si urobíme taký joke, že zahráme aj vianočnú pesničku a možno sa na tých koncertoch tá Tina objaví, uvidíme…“ naznačil Yxo možné prekvapenia pre fanúšikov. Aj keď textovo nejde úplne o vianočnú skladbu, vianočné posolstvo je neodškriepiteľné. A ako Hexáci prezradili, dokonca sa im možno podarilo zložiť unikát v histórii československej pop music. Čím? To sa dozviete v rozhovore.

Hexáci dokázali, čo sa ešte nikomu nepodarilo: To naša hudobná scéna ešte nezažila! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)