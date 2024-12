(Zdroj: Maarty)

BRATISLAVA - Andrej Bičan (49) patrí medzi tých, ktorí si servítku pred ústa nedávajú, a otvorene hovorí aj o citlivých témach. Dokonca aj o takých, ktoré by boli pre iných dosť chúlostivé!

Moderátor Andrej Bičan sa prednedávnom na evente k téme Movember, ktorý je venovaný téme rakoviny prostay, rozhovoril o téme, ktorá je dodnes stále pre mnohých tabu. Svojím typickým humorom a nadhľadom povzbudzuje ľudí, aby sa nebáli preventívnych prehliadok. „Myslím si, že ľudia, ktorí pracujú v médiách, majú určitú spoločenskú zodpovednosť. A keď už prichádza na tú osvetu, na čo prídu sami, tak by to mali šíriť ďalej,“ začal Andrej s úprimnosťou sebe vlastnou. A jeho prístup je viac než praktický. „Ja som chodiaca pozvánka na kolonoskopiu. Ja som človek, ktorý to absolvoval trikrát, a naozaj, niet sa čoho báť,“ hovorí o svojej skúsenosti.

Napriek tomu, že si počas zdravotných vyšetrení vytrpel svoje, dokáže o tom vtipkovať. „Áno, je z toho vtipná príhoda v konečnom dôsledku… Ja každého svojho kamaráta pozývam veľmi jednoducho a hovorím, že všetci zomrieme, je to tak. Ide o to, kedy a ako prispejeme k tomu, aby sme tu boli dlhšie,“ poznamenal s nadhľadom.

Andrej si dáva záležať na zdravej životospráve, stravuje sa vyvážene, má dostatok pohybu a preventívne prehliadky dodržiava. A keď ide o jedlo, nezabúda pochváliť svoju partnerku. „Miška varí prvú ligu. Ona keby asi nebola doktorka ekonómie, tak by bola doktorka kuchárka. Ja mám doma michelinovskú stravu a ani neviem, ako sa to u nás deje – z ničoho nič pristane vždy na stole niečo naozaj zdravé a veľmi chutné, veľmi dobré,“ prezradil o svojej polovičke. V rozhovore však padla aj zmienka o smrti a tu Bičan svojou priamočiarosťou doslova šokoval!

Andrej Bičan: Strach zo smrti? Otvorená spoveď o veľkom zdravotnom strašiaku! (Zdroj: NL/TH)