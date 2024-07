Mira Jaroša spolužiaci ŠIKANOVALI: Viem, ako to BOLÍ... Keď odmietol, ZBILI HO!

Miro Jaroš (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Šikana medzi deťmi na školách je krutou realitou už desiatky rokov. Aktuálne svoje mrazivé spomienky z detstva odhalil aj spevák Miro Jaroš. Viem ako to bolí... Keď odmietol, zbili ho!

Miro Jaroš si na temné obdobie svojho života zaspomínal pri videu, v ktorom malý chlapec plače, že ho v škole šikanujú len preto, že je iný. S tým má osobnú skúsenosť aj spomínaný spevák. „Učme deti, že každý z nás je výnimočný. Učme sa porozumieť, povzbudzovať sa navzájom a nesúdiť. Majme sa radi. Tak sa svet robí lepším,“ napísal v úvode Jaroš.

„Šikana nie je v poriadku. Vyvyšovať sa nad iných, nie je prejavom sily, práve naopak... Toto video mi pripomenulo moje detstvo. Vždy keď vidím niečo podobné, ozve sa vo mne ten malý chlapec. Stojím bezradne uprostred starších spolužiakov, ktorí ma vytiahli cez veľkú prestávku z triedy, obkľúčili ma a nútia ma spievať,“ uviedol hudobník.

„Keď spievam, smejú sa mi, že mám tenký hlas, hádžu si ma medzi sebou a kričia, že točia klip, aby som zatancoval akože na kameru. Keď odmietnem, zbijú ma. Keď zaspievam, tak sa posmievajú. Viem, ako to bolí. Viem, aké je, keď nezapadáte. Snažíte sa, ale nejde to... A tak sa zatvoríte do svojej izby, pustíte si hudbu a tá vás lieči. Leto tá vám rozumie,“ dodal.