Známy slovenský herec sa POBIL: Od hudobníka dostal NAKLADAČKU!

Ján Jackuliak (Zdroj: Ján Zemiar)

Ôsmy galavečer organizácie Fight Night Challenge priniesol mnoho zaujímavých zápasov. Do ringu sa postavili aj slovenskí umelci - herec Ján Jackuliak a hudobník Martin Valihora. Hudobník mal už predchádzajúcu skúsenosť v ringu, čo bolo pre neho výhodou. V minulosti sa postavil proti raperovi Erikovi Tresorovi. Vtedy ten zápas pre Valihoru šťastne neskončil.

To sa však nedá povedať teraz. Hudobník ukázal v ringu svoju top formu. Od Jackuliaka bol výrazne lepší. Na hercovi bolo počas zápasu zrejmé, že má horšiu kondičku. Vydržal až do tretieho, no rozhodca bol potom nútený potom boj ukončiť. Víťazstvo tak patrilo známemu hudobníkovi. Po prehre sa Jackuliak vyjadril aj na sociálnej sieti Instagram.

„Môj osobný Challenge. V ringu je pánom vaša hlava, nie nabehané km a odbuchané hodiny! Sedel som v šatni s profi fightermi. Prijali ma medzi seba. Iný svet ako môj, ale majú môj obdiv. Ide sa ďalej!" napísal. Jackuliak nie je jediným hercom, ktorý sa ukázal v klietke. Urobil tak napríklad i Milan Ondrík v organizácii Králi Ulice.