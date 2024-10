Sulíkov syn má podozrenie na psychické ochorenie: Opatrné slová o detstve!

Filip Sulík (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Filip Sulík, syn známeho politika, opäť prekvapuje! Tentokrát však nejde o kontroverznú kauzu, ale o jeho vášeň pre bojové športy. Chystá sa totiž vstúpiť do ringu v súťaži Night Fight Chalenge a otvorene priznáva, že pocit z víťazstva po zápase je pre neho neporovnateľný s čímkoľvek iným! To, čo však prezradil potom vás odrovná!

Syn známeho politika Richarda Sulíka, Filip, sa chystá na poriadnu výzvu v ringu. Už čoskoro ho uvidíme medzi bojovníkmi v súťaži Fight Night Chalenge, kde si svoje sily zmeria s ostatnými celebritami. Prečo ho tak uchvátil práve box? „Je to super pocit, keď vyhráte zápas. V akomkoľvek inom športe to nie je taký dobrý pocit ako keď niekoho zbijete!“ priznáva bez okolkov. Box však nie je len o víťazstvách a Filip hovorí aj o druhej stránke veci – o prehrách. „To je zase veľmi zlý pocit, ale vyváži ho ten dobrý pocit, je to taká hra, že viete veľa stratiť, ale o to viac získať, takže je to zaujímavé, baví ma to,“ dodáva s nadšením.

Filip Sulík je známy svojimi kontroverznými vyjadreniami a priamymi názormi, ktorými si aj medzi známymi osobnosťami narobil nepriateľov. On si však servítku pred ústa dávať nemieni a nezaváhal ani pri otázke, koho by si vybral za súpera do ringu:Omnoho šokujúcejšia však bola jeho reakcia na otázku, koho by si vybral, ak by v živote mohol „zabiť“ troch ľudí?Filip si je svojho podrezaného jazyka dobre vedomý, nespôsobuje mu však prílišná otvorenosť sem-tam aj väčšie problémy?prezrádza Filip a dodáva:

V spomienkach sa však vrátil aj do svojho detstva, ktoré bolo taktiež sprevádzané problémami, ktoré si uvedomuje dodnes. „Ja si myslím, že ja mám taký nejaký problém psychický, buď mám ADHD, alebo nejakú nízku formu autizmu, čo kedysi sa nezvyklo riešiť, že buď ste boli dobré dieťa alebo zlé dieťa a ja som bol hrozne neposedný, furt som mal nejaké poznámky, problémy... Takže moje detstvo bolo sprevádzané tým, že furt som robil zle a furt som mal problémy a nevedel som si pomôcť, doteraz si neviem pomôcť to nerobiť.“ V rozhovore poodhalil aj to, ako sa k jeho neslávnym aféram stavia jeho otec, Richard Sulík, no reč sa zvrtla aj na to, čo by urobil inak, keby by mal znova 15 rokov. Prekvapujúce slová!

