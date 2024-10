Mokráňová v STRACHU: Dcérku museli OPEROVAŤ... Stále nevedia, na čom sú!

Dcérku Lucie Mokráňovej operovali (Zdroj: Instagram LM)

„Ospravedlňujem sa, ale dočasne musím prerušiť prácu, ktorú som mala naplánovanú. Som s Talinkou v nemocnici," napísala pred pár dňami k fotografii, na ktorej drží svoju dcérku za ruku. Na ruke mala pásku, na ktorej bolo vidieť, že sú práve na traumatologickom oddelení. Nič bližšie však vtedy neprezradila. Až doteraz. Známa fitnesska opísala, čo sa stalo.

„Bola to sekunda. Pád z trampolíny, ale nie vinou Talinky. Žiaľ, stalo sa. Sanitka. Urgent. Operácia. Čakanie. Nekonečné čakanie. Ten pocit zúfalstva a strachu. Zrútila som sa miliónkrát..." zverila sa zdrvená mama. Stále nevedia, na čom sú... „Bude ešte hýbať rukou? Nebude??? Tá najhoršia a najkomplikovanejšia zlomenina, aká len môže byť. Správy boli všelijaké..." pokračovala.

„Po operácii je rúčka zdrôtovaná... a čakáme. Musím povedať, že Talinka je neuveriteľne statočná. Ako to všetko zvládla, som na ňu neskutočne pyšná. Pre rodiča je najťažšie vidieť svoje dieťa trpieť, bez možnosti mu pomôcť. Tie pocity bezmocnosti a strachu, keď len čakáš a nevieš, čo bude ďalej, sú neznesiteľné," dodala s tým, že najradšej by všetku bolesť zobrala na seba. „Čaká nás ešte dlhá cesta, ale verím, prajem si a modlím sa, že už bude lepšie... Stále sa z toho neviem spamätať," uzavrela. My Talinke prajeme veľa síl a skoré zotavenie.