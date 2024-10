Mokráňovej SMOLA nekončí: VYKRADLI jej byt... Prosí o POMOC!

Lucia Mokráňová (Zdroj: Ján Zemiar)

Lucii Mokráňovej sa smola lepí na päty. Toto nechce zažiť nikto! Jeden z jej bytov v Prahe totiž vykradli. „Priatelia, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, či by ste mohli zdieľať toto video. V pondelok 14.10. nám v Prahe vykradli jeden z našich bytov. Momentálne prebieha vyšetrovanie, a preto by som chcela poprosiť aj vás o pomoc pri identifikácii páchateľov, ktorí boli zachytení na kamere. Každé zdieľanie môže pomôcť, aby sme ich našli a zabránili ďalším krádežiam," prosí o pomoc.

Nie je to po prvykrát, čo známu fitnessku vykradli. Stalo sa tak aj pred 8 mesiacmi. Vredy jej mizli veci z domu. Za všetko mohla upratovačka, ktorá potichúčky kradla jej luxusné veci. „Jeden večer, moja intuícia, veci nikde... Mala som čas pretriediť komplet všetky veci a nikde to nebolo a bolo ich viacej, tak si hovorím, to neni možné. Tak keď som to zistila, a teda opäť som písala slečne, keď mala druhý deň prísť, že tie veci nemám, či ich nevidela, tak opäť zase, že nie,“ uviedla v minulosti.

Prednedávnom tiež informovala svojich fanúšikov o nepríjemnom zranení jej dcérky Tali. Tá totiž spadla a nešťastne si zlomila ruku. Až tak, že bola nutná operácia. Bola to sekunda. „Pád z trampolíny, ale nie vinou Talinky. Žiaľ, stalo sa. Sanitka. Urgent. Operácia. Čakanie. Nekonečné čakanie. Ten pocit zúfalstva a strachu. Zrútila som sa miliónkrát..." zverila sa vtedy zdrvená mama.

„Po operácii je rúčka zdrôtovaná... a čakáme. Musím povedať, že Talinka je neuveriteľne statočná. Ako to všetko zvládla, som na ňu neskutočne pyšná. Pre rodiča je najťažšie vidieť svoje dieťa trpieť, bez možnosti mu pomôcť. Tie pocity bezmocnosti a strachu, keď len čakáš a nevieš, čo bude ďalej, sú neznesiteľné," dodala v tom čase s tým, že najradšej by všetku bolesť zobrala na seba. „Čaká nás ešte dlhá cesta, ale verím, prajem si a modlím sa, že už bude lepšie... Stále sa z toho neviem spamätať," uzavrela.