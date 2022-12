Obrovské TRÁPENIE Mokráňovej: OBAVY o partnera a... Zo stresu dostala zápal pľúc!

Lucia Mokráňová pred dvomi rokmi priviedla na svet dcérku Talinku. Neskôr sa netajila ani tým, že by sa v budúcnosti mohla ich rodina rozrásť. Svoju lásku s partnerom Martinom síce ešte nespečatili svadbou, ale je zrejmé, že sú spolu veľmi šťastní. Tentoraz však šťastie vystriedali obavy a slzy.

Lucia pred svojimi fanúšikmi neskrýva, že momentálne prežíva vo svojom živote náročnejšie obdobie. Ide o nečakané zdravotné problémy jej partnera. V prvotných okamihoch o tom nechcela hovoriť a naznačila len okrajovo, že v ich rodine niečo nie je v poriadku. „Prajem si, nech je nám zase takto veselo. Chýbaš mi,“ znel popis k spoločnej fotografii, na ktorej je s partnerom a dcérkou Tali. V komentároch síce uviedla, že sa jej priateľ necíti fit, ale bližšie to nešpecifikovala.

Zrejme to musela ona sama v sebe najprv spracovať. Nakoniec sa však rozhodla, že úprimne povie, čo sa naozaj deje. Na svoj účet na Instagrame pridala fotku iba s Talinkou z vianočného fotenia. Mnohí by sa začali pýtať, prečo na nej vlastne nie je Martin. Aby nevznikali dohady, spresnila momentálnu situáciu v ich rodine. „Je to už vyše mesiaca, čo sa necíti dobre. Na fotení som ešte ani netušila, aké vážne to bude, preto som mala úsmev od ucha k uchu,“ zneli jej prvé slová.

Galéria fotiek (2) Lucia Mokráňová s dcérkou Tali a partnerom Martinom

Zdroj: Instagram L.M.

Jej priateľ má vážne ťažkosti so srdcom. „Bol v nemocnici a bolo to strašne náročné,“ dodala. Lucia sa rozhodla takto verejne podeliť o situáciu, ktorú momentálne zažíva. Sama nakoniec tiež skončila v nemocnici. „Ja som z toho stresu dostala zápal pľúc. Talinka je s mojou mamou, Martin oddychuje a čaká na jedno dôležité vyšetrenie, ktoré bude v utorok,“ vyjadrila sa na záver. My Lucii a jej partnerovi držíme palce, aby toto náročné obdobie bolo čo najskôr za nimi.