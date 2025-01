Slovák Kevin (23) sa stal NAJKRAJŠÍM mužom sveta: Kedysi trpel VÁŽNYM estetickým problémom!

Kevin Mruškovič sa môže pýšiť titulom Man of the Year 2024 (Zdroj: Tomáš Hambálek)

BRATISLAVA - V novembri sa v Thajsku konala svetová súťaž mužov MAN OF THE YEAR 2024. Slovensko na nej v ďalekom Chiang Mai zastupoval Kevin Mruškovič (23), ktorý zaujal natoľko, že si zo súťaže odniesol svetové prvenstvo. Zaujímavosťou však je, že ešte pred pár rokmi trpel estetickým problémom... Musel brať antibiotiká. A takto sa dnes o seba stará!

V novembri Slovák Kevin Mruškovič zabodoval na svetovej súťaži mužov MAN OF THE YEAR 2024. Porote sa výzor a postava nášho rodáka páčili zo zástupcov všetkých krajín najviac, a tak si odtiaľ odniesol prvenstvo. Dnes sa tak Kevin môže pýšiť titulom najkrajší muž sveta... No pred pár rokmi by zrejme ani nepomyslel, že by niečo také mohlo byť možné.

Trpel totiž vážnym estetickým problémom. Dodnes má preto blízky vzťah ku kozmetickým ošetreniam. „Keď som bol menší, som mal problémy s akné, dosť také vážne, užíval som antibiotiká... Ešte mi zostali aj nejaké jazvy, tak to sa postupne dávam dokopy z toho,“ priznal pre Topky.sk Kevin, ktorý sa už dnes môže pýšiť peknou pleťou. Vďačí za to však aj pravideľným kozmetickým ošetreniam.

„Ale chodím aj na kozmetiku, na nejaké to základné čistenie, myslím si, že to je taký základ nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Nemyslím si, že je to rozdelené, že to je len pre ženy. Celkovo tie skrášľovacie procedúry sú vhodné aj pre mužov,“ pokračoval Mruškovič. A ako sa o svoj vzhľad stará okrem toho? To sa už dozviete v našom rozhovore nižšie.

Muž roka starostlivosť (Zdroj: NL/TH)