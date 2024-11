Rebeka Poláková (Zdroj: Robert Tappert)

Rebeka Poláková nie je divákom neznáma. Okrem divadelných dosiek sme ju mohli vidieť vo filmoch Únos, Čistič, či seriáloch Kriminálka Staré Mesto, Kriminálka kraj alebo Za sklom. Medzi najaktuálnejšie filmové roly Rebeky Polákovej patrí úloha vo filme MIKI. Teraz sa predstaví v ďalšom filme s názvom Nikto ma nemá rád, ktorý bude uvedený na Filmovom festivale Inakosti. Stvárňuje v ňom Sáru, ale veľa spoločného s ňou nemá. „Sára je mladé dievča, ktoré hľadá lásku, ale je z prostredia, ktoré jej neumožňuje natoľko žiť, ako by si predstavovala… má isté tajomstvo, ktoré jej bráni nájsť tú lásku,“ prezrádza o svojej postave Rebeka, ktorá si musí každú svoju postavu obľúbiť. Žije s ňou predsa niekoľko mesiacov. „Áno, musím ju mať rada, aj keď je to negatívna postava, tak v nej niečo vždy nájdem, čo istým spôsobom lahodí mojej duši.“

Osemnásty ročník Filmového festivalu inakosti nesie podtitul Odvaha, tak sme sa pýtali Rebeky, v akých životných okamihoch potrebuje veľkú dávku odvahy ona: „Ja ju v podstate permanentne potrebujem… veľmi som odvážna pokiaľ viem, čo chce a čo mám ísť robiť,“ vraví, ale sú vraj chvíle, kedy je malou Rebekou, ktorá nie je veľmi odvážna.

Rebekin otec je režisér Roman Polák, mama Žarka Ambrušová-Poláková je publicistka. Čo hovoria na jej herecké výkony? „Obidvaja sú moji fanúšikovia... sú kritickí, veľmi kritickí, ale vedia ohodnotiť aj to dobré a viem sa na nich spoľahnúť, že to, čo mi povedia, je naozaj pravda,“ priznáva herečka. Vo videu sa dozviete aj to, či Rebeke pomohol fakt, že otec je režisér. A sú to prekvapivé slová...

Rebeka Poláková nemala byť herečkou: Pred čím ju SLÁVNY otec vystríhal?! (Zdroj: NL/TH)

Osemnásty Filmový festival inakosti (FFi) s podtitulom Odvaha uvedie počas siedmich dní v Kine Lumière a v Kine Film Europe až 84 filmov zo Slovenska a prestížnych svetových festivalov. Slovenskú filmovú tvorbu zastúpi až 19 filmov. Výnimočnou udalosťou má byť exkluzívna predpremiéra slovensko-česko-francúzskeho filmu Nikto ma nemá rád. Tvorcovia ho domácemu publiku predstavia len niekoľko dní po svetovej premiére na Tallinn Black Nights Film Festival v Estónsku. Rebeka Poláková ako hlavná hrdinka príbehu Sára sa nečakane zamiluje do záhadného muža. Keď odhalí jeho tajomstvo a v dobrej viere sa oň podelí so svojím okolím, musí čeliť lavíne odmietania, predsudkov a neprijateľných intervencií do svojho osobného života.