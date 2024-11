Kuriózne začiatky Stana Štepku: Mal byť farárom! Za tento nápad svojej rodiny si môže sám

Stanislav Štepka v relácii Sieň slávy (Zdroj: STVR/Ľubomír Pidaný)

Stanislava Štepku všetci poznajú ako skvelého scenáristu, herca, spisovateľa, režiséra, ale hlavne ako vedúcu osobnosť Radošinského naivného divadla. Je zrejme svetovou raritou, že všetky hry, ktoré sa v divadle hrali, napísal práve on. Možno je to tak preto, že ako povedal: „Vždy som chcel robiť také divadlo, do ktorého by som rád chodil.“ Najznámejšie sú hry Jááánošííík, Človečina, Ženské oddelenie či Čierna ovca. Od roku 1997 je majiteľom Agentúry RND, ktorá sa stará o chod a prevádzku Radošinského naivného divadla.

Nie náhodou je teda Štepka ďalším laureátom, ktorý sa objaví v relácii Sieň slávy. Okrem iného spomína na to, ako si jeho okolie v detstve myslelo, že bude farárom, pretože keď k nim prišla domov návšteva, tak im okrem rôznych filmových scénok zahral raz aj svätú omšu. „Každú nedeľu prišli k nám, sadli si a porovnávali koláče... A ja aby som nelenil, tak som im hral to, čo som videl v kine. Oni sa smiali, tlieskali, a raz som im zahral aj svätú omšu,“ hovorí Štepka, ktorý bol miništrantom. Nedajte si ujsť nielen tento príbeh, ale aj ďalšie pútavé historky Stanislava Štepku v relácii Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke. Jeho hosťami budú sestry Norisové, jeho deti Juraj Štepka a Stanislava Taranová Štepková a taktiež Viera Benedikovičová.

