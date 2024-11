Trápenie Riša Müllera po svadbe ožíva: TRETIA operácia! Spevák dúfa v zázrak

(Zdroj: Ján Zemiar)

Spevák, skladateľ a textár Richard Müller je na hudobnej scéne 40 rokov. Kariéru začal v roku 1984 a odvtedy úspešne tvorí, nahráva a koncertuje. V súkromnom živote má za sebou manželstvo so Soňou Müllerovou, s ktorou má dve dospelé deti. S Vandou, s ktorou sa Richard pozná 20 rokov a spolu žijú 15 rokov, má tretie dieťa, syna. Harmonický vzťah dvojice bol aj hlavný dôvod, prečo sa nedávno zosobášili. „Zrazu mi tak došlo, že tá žena tak veľa pre mňa znamená a tak veľa pre mňa robí, že by bolo dobré to potvrdiť krúžkom na prste“, priznala spevácka legenda.

Teraz aktuálne nielenže vydal bilančný album DUETY, na ktorom je celkovo 17 duetov, ale do konca roka koncertuje po celej Českej aj Slovenskej republike, ktorú križuje so svojim Vianočným turné. Pýtali sme sa ho teda aj na ďalšie plány a čo ho čaká v budúcom roku. Isteže má aj tvorivé a koncertné ambície, v januári ho však čaká náročná operácia členku na pravej nohe, ktorý si rozsekol.posťažoval sa spevák. Našťastie má okolo seba ľudí, ktorí mu fantasticky pomáhajú. Aj preto na koncertoch sedí. Aje preto Richard verí a dúfa, že tretia operácia sa už podarí.

