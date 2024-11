(Zdroj: Instagram P.M.)

Ťažký život! Peter Marcin si do relácie Neskoro večer pozval dogkouča Juraj Ferka, aby sa porozprávali o tom, aké je občas náročné mať psa. Najmä agresívneho či nevychovaného psa. Takého, ktorý žerie všetko čo vidí, vrátane nábytku, lebo sa proste nudí. Odborne sa tomu hovorí separačné úzkosti. „To mi ani nespomínaj, separačnú úzkosť. My sme mali doma labradora a doma sme mali koženkové zaťahovacie dvere. Odišli sme všetci preč, vrátili sme sa a...“ začal svoje rozprávanie. Asi netreba tajiť, že časť z nich zožral, to však nebolo všetko!

„Ale mal si dokonalého psa, lebo my rozdeľujeme tie separačné úzkosti na rôzne prejavy... a tvoj pes zvládol všetko,“ uškŕňal sa Juraj Ferko. Počúvajte, aké trampoty mal Marcin so svojím psom, čo všetko vyparatil a a prečo im rezne lietali nad hlavami. A nezabudnite si pozrieť aj reláciu Neskoro večer v sobotu o 21.40 na Jednotke. Ďalšími hosťami budú herečka Alexandra Borbély a herec Patrik Vyskočil.

Peter Marcin mal spoločníka, takmer prišiel o nervy: Zramovaný byt! Na toto si dajte pozor aj vy (Zdroj: STVR)