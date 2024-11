Záhadná speváčka všetkým vyrazila dych: Začala áriou, potom zhodila parochňu a... Wau! Padnete na zadok

Belle v šou Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

Na scénu prišla Belle s veľkou kvetinovou čelenkou, parochňou a červeným rúžom. Keď začala spievať mexickú áriu, všetci vedeli, že je to niekto, kto sa na vystúpenie skutočne pripravil. Po chvíli však prišiel šokujúci zvrat – Belle zložila parochňu, odhalila svoju holú hlavu a prešla do rockového chrapľavého hlasu. Diváci a porotcovia len s úžasom sledovali, ako sa jemný prejav zmenil na divoký rockový náboj, ktorý by nikto nečakal. Jakub Prachař neváhal a okamžite reagoval: „To bol super zvrat!“ Potom si všimol jej početné tetovania a spýtal sa: „Hovorím si, že máte veľa tetovaní?“ Belle odpovedala s úsmevom: „Áno, každé tetovanie má svoj príbeh.“

A práve jej príbeh je nesmierne silný. Belle De Z prešla v živote neuveriteľnými skúškami – trikrát prekonala rakovinu, čelila šiestim prasknutým aneurysmám a prežila tyranský vzťah. Dnes je nielen silnou ženou, ale aj bojovníčkou za tých, ktorí zažili podobné trápenie. Pomáha týraným obetiam získať nový život a dáva im nádej, že aj z najväčších pádov sa dá vstať. Jej príbeh silno zasiahol aj porotkyňu Martu Jandovú, ktorá sa rozhodla Belle objať. So slzami v očiach jej povedala: „Ste úžasná a krásna. Prajem vám hlavne to zdravie.“ Chcete vidieť celý jej emotívny výkon a zvrat, ktorý nikto nečakal? Pozrite si video, ktoré stojí za to! Rovnako však aj šou Česko Slovensko Má Talent v stredu o 20.40 na JOJ-ke.



