Herec Sagvan Tofi a jeho “díte ráje” Satine: Splnený sen s DCÉROU sa už nikdy nezopakuje!

V novembri sa slovenskí fanúšikovia môžu tešiť na jedinečný koncert legendárnej českej speváčky Heleny Vondráčkovej s názvom "Helena a přátelé". Medzi pozvanými hosťami nebude chýbať ani obľúbený český herec a spevák Sagvan Tofi, ktorý sa na spoluprácu s megahviezdou nesmierne teší. „To je veľká pocta pre mňa, že tu môžem byť a že tam je napísané priatelia. Musím popravde povedať, takí veľkí priatelia nie sme, je to obrátené. Ja som jej veľký obdivovateľ, fanúšik a ja som priateľ jej hudby, jej samotnej ako umelkyne. Ona je zlatá, ona je megahviezda, je tanečnica, herečka, speváčka, všetko top. Takže pre mňa je to veľká česť," prezradil Sagvan s nadšením.

Aj keď je Sagvan Tofi sám hviezdou v Česku i na Slovensku, jeho cesta k herectvu vraj nebola jasná hneď od začiatku. „Ja som bol asi vždy temperamentné dieťa a bola to z núdze cnosť, pretože nikto nevedel, čo so mnou. Ja som vždy vyčnieval tým, že som bol veľmi hyperaktívny, v škole ma chceli dať do zvláštnej školy a tak. Takže buď som mal byť športovec, čo som chcel, hral som hokej, ale k tomu som musel ísť na nejakú školu, takže som sa dostal na konzervatórium…“.

Vyzerá to tak, že v živote úspešného herca a speváka rozhodli rodičia a urobili dobre. Sagvan je však tiež otcom 14-ročnej dcérky Satine a tak sa naskytá otázka, či nepadlo jablko ďaleko od stromu a pôjde v otcových šľapajách. „Dával som si pozor, aby som ju veľmi citlivo, bez toho aby som to lámal, naviedol na nejaký smer. Ja som jej vždy dával vybrať – chceš ísť cestou umenia? Chceš hrať v divadle? Chceš spievať? Chceš tancovať? Alebo chceš športovať?“ A zdá sa, že hrdý otec je s výberom svojej dcéry nadmieru spokojný. Satine chodí do anglickej školy a hrá skvele tenis. „Je v puberte, má 14 a pol, tak snáď jej to vydrží ešte chvíľku. Zatiaľ je to dobré. Je správne, že presadzuje svoju vôľu a začína mať svoje názory. Myslím, že ich konzultuje so mnou aj s mamou, takže to máme zatiaľ pod kontrolou. Neviem, čo bude ďalej, lebo deti sú nevyspytateľné, ale základ snáď má dobrý, snáď z nej bude dobrý človek…“ odhaľuje svoje priority spevák.

A teraz úprimne - chcel by Sagvan, aby Satine šla v jeho šľapajach? „Chcel by som mať z dcéry úplne normálne dievča, ktoré bude spokojné, šťastné a zdravé a ktoré bude žiť v normálnom svete, ktorý sa mi zdá, že je taký trošku ohrozený. Ten svet nabral strašne na rýchlosti... Dúfam, že z nej bude fajn dievča, že bude zdravá a to ostatné nech si vyberie sama.“ My sme však boli zvedaví, či Satine ako dcéru slávneho herca a speváka, ktorý má na konte niekoľko úspešných muzikálov, predsalen neláka pódium. V rozhovore Sagvan vyšiel s pravdou von a prezradil aj to, aký sen sa mu už druhýkrát ako otcovi zrejme nepodarí splniť!

