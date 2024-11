Viki Vargová a Peter Bič (Zdroj: Ján Zemiar)

Čo majú teda členovia kapely nové? „Zmenilo sa veľa vecí, pracujeme, robíme nový album... veľa vecí sa mení za jazdy. A nechcem povedať to slovo, ale sme starší, múdrejší, krajší,“ prezradil s úsmevom Peter Bič.

Kapela je známa svojimi krásnymi textami, za ktorými stoja talentovaní textári Vlado Kraus a Michal Mifkovič. Skalní fanúšikovia si všimli, že niektoré mapujú aj vlastné životy a emócie Petra či Viki, ktorí mali svojho času k sebe blízko. Aj pesnička Len sa smej je je reakciou na citové rozpoloženie tejto dvojice.

Viki však zdôrazňuje, že v ich skladbách sa nájde každý.

Nová skladba Stromy vznikla z pera Michala Mifkoviča. Prečo práve stromy? „Text napísal Michal Mifkovič a keď mi to poslal, tak som sa v tom veľmi našiel. Pretože stromy sa tak trochu približujú našim životom - zakorenia sa, vyrastú, rozkvitnú, pustia ďalšie malé stromy... všetko je to také prepojené... Text je naozaj krásny, silný, chytľavý a snažil som sa tomu prispôsobiť aj hudbu a myslím si, že to vyšlo,“ vysvetlil Peter. Ku skladbe vznikol už aj videoklip, ktorý kapela natočila s Lacom Rychtárikom a zďaleka nejde o prvú spoluprácu. Klip sa teší skvelým ohlasom rovnako ako pesnička samotná.

Viki sa však našla aj v hre na trúbke, sa ktorou sa objavuje aj na koncertných pódiách. Výuku hry na tomto nástroji okomentovala viac ako vtipne. „Stále začínam. Ono je to tak, že nemám učiteľa, ale ja sa priznám, že ani veľmi necvičím na tú trúbku, lebo ja bývam v bytovke, a nepáči sa to tým susedom, nepáči sa to psíkovi, skrátka asi nikomu okrem mňa. Ja to robím tak, že prídem na pódium, tá trúbka tam je prichystaná, prihováram sa k nej – moja zlatá, dnes to musíš dať. Väčšinou to dá, ale stanú sa aj situácie, keď to nedá, ale to nevadí,“ hovorí s humorom. V rozhovore Peter Bič a Viki Vargová poodhalili plány do budúcnosti a jednou správou obzvlášť potešia každého fanúšika.

Viki Vargovú susedia preklínajú: To, čo robí, sa nepáči nikomu iba jej! (Zdroj: NL/TH)