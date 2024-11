Podzámskej INTÍMNY zážitok: NAPLO ma!

Elena Podzámska (Zdroj: Jan Zemiar)

O súkromí Eleny Podzámskej sa toho veľa nevie. Na verejnosť sa čo-to dostalo a teda, neboli to veľmi pozitívne správy. Herečka si v posledných rokoch prechádzala naozaj turbulentným obdobím. Doslova bola raz hore a raz dole. Priznala finančné problémy, pár mesiacov pobudla aj na psychiatrii, kde riešila svoj problém s alkoholom.Umelkyňa sa už nejaký ten čas v spoločnosti neobjavuje a aj do rozhovorov prijíma pozvanie sporadicky.

Teraz však urobila výnimku a sadla si do horúceho kresla v relácii K-FUN. A možno mnohých prekvapí, čo o sebe prezradila. „Boli sme na lyžiarskom zájazde alebo niekde a mali sme tam takú tú diskotéku, slaďáky, čo ste sa tm držali ako dvaja roboti. A ten chalan, myslím, že sa volal Peťo, to už si nepamätám dobre, tak on akože ma pobozkal a proste vrazil mi jazyk do huby s prepáčením. Mne prišlo tak zle, lebo ja som si to vôbec neuvedomila, že to je francúzsky bozk," priznala s tým, že ju naplo a radšej odišla. Takéto úsmevné situácie zažil určite každý z nás, aspoň máme na čo spomínať, však?