Podzámskej ZLYHANIE: Z ústavu ju prepustili... Porušila vraj pravidlá!

Elena Podzámska (Zdroj: Jan Zemiar)

Elena Podzámska kedysi patrila medzi špičky vo svojom obore. V istom momente sa jej život ale začal rúcať. Ponúk dostávala čoraz menej a menej. A podľa informácii, ktoré vyplávali pred časom na povrch, s herečkou to stále nie je na dobrej ceste.

Eňa sa nechala dobrovoľne zavrieť na psychiatrickú liečebňu v Pezinku kvôli problémom s alkoholom. Jej blízki boli z tohto rozhodnutia nadšení. Avšak, po čase prišlo veľké zlyhanie... Namiesto 3 mesiacov zotrvala v ústave 28 dní.

„Nerešpektovala sústavne pravidlá. Preto ju prepustili. Tu sa totiž s nikým nebabrú. Ak nechceš spolupracovať, musíš odísť,” prezradil Novému času zdroj z okolia nemocnice. U Podzámskej dokonca vraj našli zakázané látky.

„Niekto, zrejme návšteva, jej priniesol lieky, ktoré boli zakázané, alebo inak povedané, neboli povolené, a to bol ten hlavný problém,” pokračoval zdroj pre spomínaný denník. Umelkyňa od primára dostala druhú šancu, ale len za prísnych podmienok.

„Mala by však niečo ako červenú kartu, že by sa vrátila na oddelenie bez vychádzok a bez mobilu, čo by bol jej trest. Ona to však razantne odmietla,” dodal. A tak bola Eňa nútená pobaliť si svoj kufor a odísť.