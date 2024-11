Celeste o počiatkoch svojich problémov: Pozor, do TOHTO môže spadnúť ktokoľvek!

Predstavenie nového klipu Celeste Buckingham. Takto to vyzeralo počas večera (Zdroj: Ján Zemiar)

Speváčka Celeste Buckingham sa prihlásila novým klipom. Ruka v ruke so skladbou Pretty Girls však odštartovala aj veľkolepý projekt. Ten vznikal dlhé mesiace v spolupráci speváčky Celeste Buckingham a hudobnej manažérky a dizajnérky Kristy Mohr s občianskymi združeniami IPčko a Liga za duševné zdravie, a speváčka môže byť na seba právom pyšná. Projekt totiž mladým ženám prináša povzbudenie a podporu duševného zdravia. „Tým že sme s Kristi Mohrovou čelili vo svojich životoch nejakým predsudkom a problémom, čo sa týka duševného zdravia, tak sme chceli pomôcť ďalším dievčatám, aby sa tomu vyhli alebo s tým mali menej problémov.“

Prečítajte si tiež Veľký deň Celeste Buckingham: Podporiť ju prišli dvaja EXFRAJERI… Jeden priviedol aj priateľku!

V minulosti Celeste sama neváhala vyjsť s pravdou von a prehovoriť o svojich negatívnych skúsenostiach. Úprimnosťou nešetrila ani dnes. „Mám to obrovské šťastie, že som obklopená skvelou rodinou a mala som dobré detstvo, ale nastúpila som do sveta šoubiznisu, keď som bola fakt mladá a nebola som na to úplne psychicky pripravená. Zároveň som bola v situáciách, kde som fakt čelila neférovým veciam, hlavne čo sa týka analýzy mojej postavy... Ja som si v tom mladom veku vytvorila názor, že nie som dosť!“

A práve to je podľa speváčky obzvlášť nebezpečné. S týmto problémom bojuje množstvo mladých ľudí, takže Celeste radí, že sa netreba uzavrieť do seba a ubíjať sa myšlienkami - som nanič. „Ideálne je mať rodinu a ich podporu... a zároveň tú profesionálnu pomoc,“ hovorí o dôležitosti podpory blízkych, no poukazuje aj na dôležitosť vyhľadania odbornej pomoci. Celeste je z najhoršieho vonku a dnes prežíva opäť spokojné a šťastné obdobie. „Som teraz na tom dobre a som vyrovnaná sama so sebou. Nemusím byť dokonalá, nikdy nebudem, ale to aká som mi úplne bohato stačí.“ Je však niečo, s čím spokojná stále nie je? To sa dozviete v rozhovore!

Celeste o počiatkoch svojich problémov: Pozor, do TOHTO môže spadnúť ktokoľvek! (Zdroj: NL/TH)