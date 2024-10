Veľký deň Celeste Buckingham: Podporiť ju prišli dvaja EXFRAJERI… Jeden priviedol aj priateľku!

Predstavenie nového klipu Celeste Buckingham. Takto to vyzeralo počas večera (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Celeste Buckingham spojila svoje sily s Kristy Mohr a spoločne sa rozhodli upozorniť na predsudky, s ktorými denne bojujú ženy. Včera sa konalo predstavenie nového videoklipu s názvom Pretty Girls, ktorý na to poukázal. Pozvanie na udalosť prijalo mnoho známych osobností. Medzi nimi aj expartneri slovenskej speváčky!

Speváčka Celeste Buckingham s manažérkou Kristy Mohr predstavili svoj nový projekt v spolupráci s občianskymi združeniami IPčko a Liga za duševné zdravie. Spojili svoje sily a vzniklo Pretty Girls. Pretty Girls upozorňuje na predsudky, s ktorými denne bojujú mladé ženy. Celeste k tomuto projektu nahrala aj skladbu s rovnomenným názvom, aby sa dostal čo najviac do povedomia verejnost. Hlavnou ideou skladby je podpora žien, aby v sebe našli lásku k sebe samým a nenechali na seba vplývať tlak spoločnosti a očakávaní iných ľudí.

„Pieseň Pretty Girls som napísala, keď som mala 19 rokov a pracovala som v Spojených štátoch. Dlhé roky som ju nevydala, ale potom som ju prerobila na môj album LIFE. Keď prišiel nápad na tento projekt, rozhodli sme sa, že táto pieseň je tou správnou voľbou na vyjadrenie toho, aké posolstvo sa snažíme odovzdať všetkým dievčatám a ženám - že každá z nás je „pretty girl“ a každá si zaslúži cítiť sa milovaná a milovať samu seba presne takú, aká je. Text piesne hovorí aj o rôznych tlakoch a očakávaniach, ktoré spoločnosť na ženy kladie. Od toho, ako by mali vyzerať, až po to, ako by sa mali správať,“ prezradila viac o vzniku tejto skladby Celeste Buckingham. Včera sa konalo predstavenie nového videoklipu k tejto skladbe.

